Pato O’Ward cierra la puerta a la Fórmula 1 y revela por qué ya no quiere llegar al Gran Circo

El sueño de ver a Patricio O’Ward como piloto titular de Fórmula 1 parece haber llegado a su fin. El mexicano reconoció que ya no tiene interés en perseguir un asiento en la máxima categoría y que incluso pidió a la escudería McLaren que se desligara de sus compromisos como piloto reserva para concentrarse por completo en la IndyCar.

Durante una charla en el podcast Speed Street, conducido por Conor Daly, el regiomontano explicó que atraviesa una etapa diferente de su vida y que su prioridad es competir en Estados Unidos, donde se siente plenamente satisfecho. Ratificó estos dichos en entrevista con ESPN.

No hay nada en mí que me impulse a seguir como reserva en la Fórmula 1. Estoy en un gran momento en IndyCar. Me encanta la categoría, ahí es donde quiero estar”.

¿Por qué Pato O’Ward ya no quiere llegar a la F1?

O’Ward reconoció que formar parte del entorno de McLaren le permitió aprender y conducir monoplazas de Fórmula 1, pero también señaló que esos compromisos condicionan su calendario y le impedían disfrutar de sus temporadas bajas.

Admitió que la actual generación de autos de la categoría no despierta su entusiasmo. Por esa razón, habló con Zak Brown, director ejecutivo de McLaren Racing, para pedirle que lo relevara de sus servicios en el programa de F1.

El regiomontano también descartó que la fama o el dinero representen un incentivo para buscar ese salto.

No necesito ser más famoso. No necesito más dinero. Estoy en una posición que nunca pensé que alcanzaría cuando era más joven”.

IndyCar, la prioridad de Pato O’Ward

A sus 27 años, O’Ward está consolidado como una de las figuras de Arrow McLaren en IndyCar. El regiomontano suma 10 victorias en la categoría y tiene como grandes objetivos conquistar el campeonato y las 500 Millas de Indianápolis.

Aunque durante años mantuvo abierta la posibilidad de llegar a la Fórmula 1, ahora tiene claro dónde quiere continuar su carrera.