Karl Vilips supera la enfermedad y lidera el Abierto de México con ronda de 62

El australiano Karl Vilips encontró en su driver el mejor aliado para adueñarse de la cima con una tarjeta de 62 golpes, el golfista firmó una primera ronda sobresaliente.

Vilips construyó buena parte de su ventaja desde el tee. La precisión de sus salidas le permitió mantenerse en el fairway y sacar provecho de las condiciones de juego, en una jornada en la que la regla de lift, clean and place —levantar, limpiar y colocar la pelota— hizo todavía más importante encontrar una buena posición desde el inicio de cada hoyo.

“Creo que fue mi driver estuvo impecable durante los primeros nueve hoyos. Se me fue un poco de las manos en el medio y logré controlarlo hacia el final de la ronda. Hoy fue ‘Lift, clean and place’ (levantar, limpiar y colocar), así que era fundamental para mí estar en el fairway y aproveché esos drives que pegué”, explicó.

Su desempeño tuvo un mérito adicional: el australiano ha pasado los últimos días enfermo, con síntomas que amenazan con complicar su preparación para las siguientes jornadas en el campo de Vidanta.

“He estado un poco enfermo estos últimos días, con mucha congestión y dolor de cabeza. Espero que mejore y pueda encontrar algún medicamento”, reconoció.

Con el liderato en sus manos, Vilips no pretende cambiar una fórmula que funcionó desde el primer recorrido. Su objetivo es mantener la confianza con el driver y continuar el trabajo que ha desarrollado, sin dejar que la presión por defender la primera posición modifique su estrategia.

“Jugar más del mismo estilo. Siento que estoy controlando muy bien el driver. Seguiré trabajando en las sensaciones que estoy desarrollando con mi entrenador y veremos qué pasa”, adelantó.

El australiano tendrá ahora el reto de sostener su buen nivel y recuperarse físicamente para seguir en la pelea por el título. Su primera tarjeta ya lo colocó en una posición privilegiada; el siguiente paso será demostrar que puede mantener el ritmo durante el resto de la competencia.