Video: La Fiera se suma a la tradición de Día de Muertos

Tal parece que las tradiciones mexicanas se las toman muy en serio algunos clubes de la Liga Mx, tal es el caso de los Esmeraldas del León, que este jueves se presentaron en el entrenamiento disfrazados a propósito del Día de Muertos.

Las redes sociales del equipo del Bajío compartieron los diferentes disfraces de prácticamente todos los jugadores del plantel. A diferencia de otros clubes, como las Chivas del Guadalajara que hoy también se presentaron disfrazados al entrenamiento, el León invitó a prácticamente todos los empleados del club a formar parte de la celebración.

Cantinflas, Pikachu, las Tortugas Ninja, Blue Demon, Campanita, Rusell de la película Up, Coco, Billy, el títere de la saga Saw, entre muchos otros.

El León visitará este domingo la cancha del Estadio Banorte para enfrentar a la Máquina de Cruz Azul, segundo lugar de la clasificación con 26 puntos, mientras que la Fiera ocupa el sexto puesto con 22 unidades.

León llega a este juego tras haber empatado 1-1 ante los Choriceros del Toluca, con goles de José Alvarado y Federico Viñas. El cierre de Torneo luce retador para la Fiera, ya que en el calendario le vienen compromisos ante Chivas y Santos, en las últimas dos jornadas.