Tigres Vs Monterrey: ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Regio del Clausura 2026?

Tigres y Monterrey protagonizarán una edición más del Clásico Regio este sábado 6 de marzo en la cancha del Volcán Universitario, mismo que podría representar el último como profesional para André-pierre Gignac.

Siendo el 7º y 8º de la tabla de posiciones en Liga MX, la escuadra de Guido Pizarro recibirá a un conjunto comandado por Sergio Canales, quien intentará ser referente de nueva cuenta sobre el terreno de juego.

Este Clásico Regio será el tercero de Guido Pizarro como Director Técnico ante Monterrey, sin embargo, el detalle que más llama la atención es que lo hará frente a un tercer entrenador distinto de Rayados: Martín Demichelis, Domenec Torrent y, ahora, Nicolás Sánchez.

Día, canal y horario del Clásico Regio / Clausura 2026 - Liga MX

Con una sola opción para sintonizar el partido en TV Abierta, Tigres deberá imponer condiciones como local para asegurar su puesto en la Liguilla al final de la Jornada 10; mientras que Monterrey tendría que hacer lo propio para dar un golpe de autoridad bajo las órdenes de su nuevo estratega.

Estos son todos los detalles del Clásico Regio para el Clausura 2026 de Liga MX.

Día: sábado 7 de marzo.

Horario: 21:00 horas, tiempo del Centro de la Ciudad de México.

Estadio y capacidad: Volcán Universitario / 41,886 espectadores.

Canales de TV: Azteca 7.

Alternativas por streaming: IzziGo, Sky+ y Fox One.

Instancia del torneo: Jornada 10 del Clausura 2026 - Liga MX.

Árbitro del partido: Ismael Rosario López.

Al concluir esta Jornada 10, cada uno de los equipos tendrá 21 puntos a su disposición para instalarse entre los 8 mejores del Clausura 2026 y disputar una Liguilla que tendrá la característica de ser disputada sin los seleccionados mexicanos por Javier Aguirre de cara al Mundial 2026.

En el último antecedente, disputado en el Gigante de Acero, Rayados se puso por delante y los Felinos igualaron para el 1-1 final; hubo un expulsado por bando.

Lucas Ocampos y Jesús Angulo se enfrentan en el Clásico Regio. Mexsport

