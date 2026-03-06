La selección de México inició con el pie derecho, con lo que puso fin a su maleficio en sus debuts del Clásico Mundial de Beisbol, luego de ganarle 8-2 a Gran Bretaña en el Estadio Dalkin Park, en duelo del Grupo B en Houston. Ahora, tocará el turno de medirse ante Brasil, partido que se podrá ver por televisión de paga.

En las cinco ediciones anteriores del Clásico Mundial de Beisbol, México había perdido en el juego inaugural, incluso en el 2023, cuando los dirigidos por Benjamín Gil se quedaron a semifinales y a tres outs de eliminar a Japón, quien a la postre fue el campeón al vencer a Estados Unidos.

México se impuso 8-2 a Gran Bretaña en su debut en el Clásico Mundial de Beisbol 2026 Reuters

“Mantuvieron la fe. Seguían peleando, buscándole. Y la verdad, muy contento por empezar con el pie derecho. Es algo que se nos había evitado en todos los otros Clásicos. Entonces, muy importante empezar con el pie derecho”, dijo Benjamín Gil.

¿DÓNDE VER BRASIL VS MÉXICO? JUEGO 2 EN EL CLÁSICO MUNDIAL DE BEISBOL

Día: Domingo 8 de marzo.

Domingo 8 de marzo. Hora: 6 de la tarde.

6 de la tarde. ESPN.

TUDN.

Disney +.

Vix.

México se puso al frente con un jonrón de Nacho Álvarez Jr, quien celebró eufórico en su recorrido por las almohadillas para terminar enfundándose la máscara de “Nacho libre” en la alta de la segunda entrada.

Nacho Álvarez Jr celebró así su jonrón, que permitió abrir la pizarra en el México - Gran Bretaña Reuters

Para el cierre del sexto rollo, Gran Bretaña estuvo a punto de darle la vuelta a México, cuando un sencillo de Ivan Johnson due detenido por Randy Arozarena, quien mandó un lanzamiento certero y rápido para poner out a Matt Koperniak para que se preservara el empate a una carrera.

Para la octava entrada, Jonathan Aranda conectó otro cuadrangular, ahora de tres carreras para poner la pizarra 4-2 y tomar el control del partido. En la novena sumaron cuatro carreras para poner el 8-2 definitivo.