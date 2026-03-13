"Checo" Pérez y la regla del 107%: Por qué FIA tuvo que ayudar al piloto de Cadillac en China

Sergio “Checo” Pérez ha tenido que recibir un permiso por parte de los comisarios de la FIA para poder disputar la carrera sprint del Gran Premio de China, esto luego de que no saliera a calificar y que también no lograra la famosa regla del 107 por ciento dentro de la F1.

“Checo” Pérez se vio afectado por un problema en su monoplaza del equipo Cadillac desde la primera práctica relacionado con la bomba de combustible, lo que le impidió salir a la calificación de la sprint y quedar relegado a la posición 22.

Dado que desde la práctica el mexicano no había estado cerca del ritmo de los punteros, George Russell y su Mercedes; Cadillac tuvo que pedir una excepción de la regla del 107 por ciento para que los comisarios permitieran al mexicano competir el sábado en la carrera corta.

Pérez había logrado un mejor tiempo que se encontraba a seis segundos de Russell en el único entrenamiento, por lo que los comisarios tendrían la última palabra, una decisión que llegó horas después.

"De acuerdo con el Artículo B2.2.3b del Reglamento de F1 de la FIA, los comisarios otorgan permiso para que el coche 11, Sergio Pérez, arranque la carrera Sprint, ya que el piloto ha establecido tiempos satisfactorios en la práctica”, informaron las autoridades en el comunicado.

¿Qué es la regla del 107 por ciento en la F1?

La regla del 107% de la Fórmula 1 es una normativa de clasificación que garantiza que los coches sean lo suficientemente competitivos para correr con seguridad. Si algunos de los coches eliminados en la Q1 no marca un tiempo de vuelta dentro del 107 por ciento del mejor tiempo de la Q1 puede ser descalificado.

Sin embargo, los comisarios pueden permitir a coches que no alcancen esta cifra competir si han demostrado ritmo en los entrenamientos o si han sucedido situaciones excepcionales.