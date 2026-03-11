Pato O'Ward: ¿Cuándo y dónde ver la nueva carrera de IndyCar en Arlington 2026?

El piloto mexicano Pato O’Ward continúa con su intenso arranque de temporada 2026 en la serie IndyCar y ahora se prepara para su carrera de casa, a realizarse el próximo domingo en las calles de Arlington, Texas.

O’Ward, quien es cuarto en la clasificación general, creció en la zona de San Antonio, por lo que este nuevo evento será uno de los más importantes de su calendario, ante la cercanía del estado con México.

La serie de monpolazas corrió anteriormente en el óvalo del Texas Motor Speedway, en Fort Worth, donde O’Ward obtuvo su primera victoria en la categoría, en mayo de 2021. Actualmente, tras finalizar en quinto puesto en St. Petersburg y cuarto el sábado pasado en Phoenix, es cuarto en la clasificación general, a sólo 18 puntos ante el líder Josef Newgarden.

Arlington es una nueva fecha en la IndyCar, organizada en conjunto con Jerry Jones y la franquicia de los Vaqueros de Dallas de la NFL, así como con el promotor de los Texas Rangers de la MLB. El circuito de 4.393 kilómetros y 14 curvas pasará alrededor los estadios de las dos franquicias.

Jerry Jones, dueño de los Vaqueros de Dallas, y Roger Penske, propietario de la IndyCar INDYCAR

Horarios de prácticas, calificación y carrera de Pato O’Ward en Arlington 2026

Práctica 1: Viernes 13 de marzo, 14:05 hrs.

Viernes 13 de marzo, 14:05 hrs. Práctica 2: Sábado 14 de marzo, 7:35 hrs.

Sábado 14 de marzo, 7:35 hrs. Calificación: Sábado 14 de marzo, 12:35 hrs.

Sábado 14 de marzo, 12:35 hrs. Carrera: Domingo 15 de marzo, 11:00 horas

¿Cómo ver la carrera de Pato O’Ward en IndyCar Arlington 2026?

Todas las sesiones de la temporada 2026 de la IndyCar, en la que participa Pato O’Ward, se ve en la señal de Disney+ Premium, el paquete principal del servicio de streaming de la compañía de televisión deportiva.

El servicio ofrece las prácticas y calificación con la narración en inglés de la cadena estadunidense FOX. Solamente la carrera tendrá el audio en castellano.

En México, la fecha en Arlington se transmitirá en el canal de televisión por cable ESPN 4.