Pato O'Ward termina en lugar 18 en GP de Indy tras incidente de primera vuelta

La posibilidad de Pato O’Ward para pelear por la victoria en el Gran Premio de Indianápolis de IndyCar se esfumó en la primera vuelta del recorrido, lo que lo relegó al lugar 18.

El mexicano calificó en segundo lugar para la competencia de este sábado, en lo que podía ser una oportunidad para detener el dominio del español Alex Palou, quien obtuvo la ‘pole position’.

Sin embargo, en el comienzo, un contacto que le propinó Felix Rosenqvist al llegar a la primera curva hizo trompear a O’Ward, por lo que cayó al final del pelotón.

A partir de ahí, la carrera del regiomontano fue de mitigar daños, algo que parecía posible que, ante la sucesión de banderas amarillas que aparecieron en las primeras 40 vueltas, podía jugar con la estrategia y la ubicación en pista.

Pese a que llegó a correr segundo durante el penúltimo ciclo de detenciones en pits, el tener que ahorrar combustible de manera masiva hizo que O’Ward cayera en el orden, por lo que ocupó el puesto 18 en el resultado.

El resultado hace que Pato O’Ward baje a la séptima casilla en el campeonato con 148 puntos, en un día en el que su coequipero Christian Lundgaard obtuvo su primera victoria con Arrow McLaren.

Pese a perder terreno en la accidentada salida, que vio a varios autos despistarse, el danés se benefició ante una neutralización en la que Palou y Kyle Kirkwood no lograron entrar a pits; a diferencia de la Fórmula 1, la zona de abastecimiento se cierra automáticamente cuando ondea una bandera amarilla encadenada, por lo que los dos pilotos fueron víctimas del momento en la que apareció.

Desde entonces, Lundgaard persiguió a David Malukas, a quien rebasó con 16 giros restantes, con lo que selló la bandera a cuadros.

Malukas y Graham Rahal completaron el podio, por delante de Josef Newgarden y de Palou, quien mantiene el liderato general. Una mala detención en pits hizo que Kirkwood se conformara con el noveno sitio.

Ahora, la mirada de Pato O’Ward y de la IndyCar se dirige a la carrera más importante del año: las “500 Millas de Indianápolis”, carrera programada para el domingo 24 de mayo. Los entrenamientos comenzarán este martes 12.