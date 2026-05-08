F1 anuncia cambios en los motores para el 2027 tras el difícil arranque del 2026

La FIA y la Fórmula 1 introducirán modificaciones al reglamento técnico que tanta controversia ha causado en el 2026 y, luego de una reunión virtual clave con los directores de equipo y los representantes de los cinco fabricantes de unidades de potencia de la categoría se llegó a un consenso para el 2027.

El objetivo del encuentro fue acordar en principio una serie de modificaciones evolutivas al marco reglamentario en este año 2026, con un enfoque particular en optimizar el rendimiento y la seguridad para la temporada 2027.

El organismo rector inició la sesión revisando las medidas introducidas recientemente en el Gran Premio de Miami, las cuales se diseñaron para mejorar la seguridad y mitigar la recolección excesiva de energía. Los resultados fueron calificados como positivos, logrando una competencia más cerrada sin que se identificaran fallos de seguridad o problemas materiales tras su implementación en pista.

Los cambios propuestos para la F1 2027

De cara al largo plazo, los involucrados acordaron refinar las normativas sobre los componentes de hardware para que la competencia sea más justa, segura e intuitiva para los pilotos. Los cambios técnicos más destacados para el año 2027 incluyen:

Aumento de potencia térmica: Se ha propuesto un incremento nominal en la potencia del Motor de Combustión Interna (ICE) de aproximadamente

Se ha propuesto un incremento nominal en la potencia del Motor de Combustión Interna (ICE) de aproximadamente 50 kW .

. Ajuste en el flujo de combustible: Para sustentar este incremento en la combustión, se autorizará un aumento en el flujo de combustible permitido.

Para sustentar este incremento en la combustión, se autorizará un aumento en el flujo de combustible permitido. Reducción del despliegue eléctrico: Como contraparte, la potencia de despliegue del Sistema de Recuperación de Energía (ERS) se reducirá nominalmente en unos

Como contraparte, la potencia de despliegue del Sistema de Recuperación de Energía (ERS) se reducirá nominalmente en unos 50 kW.

Más allá de la potencia, la FIA continúa evaluando el paquete de Miami para introducir ajustes en eventos futuros, enfocándose en la seguridad durante los procedimientos de salida y la visibilidad bajo condiciones de lluvia intensa. Estas medidas se comunicarán a las escuderías una vez que los detalles técnicos queden plenamente definidos.

El desarrollo de estas propuestas ha contado con la participación activa de los pilotos de la parrilla tras diversas consultas en las últimas semanas. El siguiente paso formal será la presentación de estos cambios ante los grupos técnicos especializados; una vez refinados y tras el visto bueno de los fabricantes de motores, se someterán a una votación electrónica ante el Consejo Mundial del Deporte Motor.