Pato O'Ward vuelve a quedar cerca; finaliza en cuarto lugar en Indy 500

Pato O’Ward nuevamente luchó contra la corriente para ganar la edición 2026 de las 500 Millas de Indianápolis, pero en esta ocasión finalizó en cuarta posición, en otro final de locura.

El mexicano, quien condujo con un auto de reserva tras el accidente que protagonizó el lunes, batalló durante toda la jornada de este domingo con falta de velocidad tope, además de que se mantuvo en la parte media del pelotón en la primera mitad del recorrido.

Pero la lluvia le dio una oportunidad a O’Ward para luchar por la victoria. Una bandera roja por quince minutos, seguida por un encadenamiento largo all abrir la segunda mitad del recorrido, le permitió a Arrow McLaren jugar con la estrategia e ir a la contraria por el pelotón que encabezaban Alex Palou y David Malukas.

O'Ward cumplió su séptima participación en Indy 500 James Black/IndyCar

Esto le permitió a O’Ward liderar la carrera a 25 vueltas de concluir, aunque en todo momento tenía que ahorrar combustible, por lo que poco pudo hacer para contener el ataque de Felix Rosenqvist, quien lo rebasó en el giro 185 de los 200 pactados.

Una bandera roja adicional, debido a un accidente de Caio Collet, le dio un nuevo guion a la carrera, metiendo a nuevos protagonistas a la batalla, pero O’Ward no logró avanzar al liderato y fue superado por David Malukas, Marcus Armstrong y Scott McLaughlin en la parte final.

Es así como el mexicano firmó su sexto resultado en los primeros seis puestos en su carrera en las 500 Millas de Indianápolis.

La carrera fue ganada por Rosenqvist, quien a pesar de ser rebasado por Malukas en el sprint final de la vuelta final, al llegar a la Curva 1, tuvo el impulso suficiente para rebasar al estadunidense a 100 metros de la bandera a cuadros.

La diferencia final fue de 23 milésmas, siendo la definición más cerrada en 110 ediciones del evento.