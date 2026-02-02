París y Madrid recibirán partidos de la NFL 2026

Madrid y París fueron confirmadas como las ciudades elegidas por la NFL para organizar partidos de la temporada regular 2026, anunció este lunes la organizadora de la competición.

Es su afán por expandir este deporte a nuevos mercados, la NFL parece dar un paso más allá. La próxima temporada tiene previsto organizar ocho partidos fuera de Estados Unidos, uno más que en la actual campaña.

Madrid, que se estrenó el pasado noviembre en España con el partido entre Miami Dolphins y Washington Commanders en el remodelado Santiago Bernabéu, repetirá el próximo año.

París, en el Stade de France, organizará por primera vez un partido de la NFL, que también echará las redes en Oceanía con un primer encuentro en Melbourne.

"París es una de las grandes capitales deportivas y culturales del mundo, conocida por su éxito en la celebración de grandes eventos internacionales", destacó el comisario de la NFL, Roger Goodell, citado en el comunicado.

Desde que comenzaron a disputarse partidos de la NFL fuera del territorio estadounidense, se han celebrado ya 62 partidos en el extranjero, lo que "demuestra nuestra continua ambición de crecimiento a nivel mundial", añadió Goodell.

En la temporada que cierra el próximo domingo con el LX Super Bowl, entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots; Dublin, Londres por partida doble, Berlín, Madrid y Sao Paulo recibieron juegos.

BFG