VIDEO: Pareja infiel es protagonista en despedida de Lionel Messi

Todo era fiesta en el Estadio Monumental durante el partido de despedida de Lionel Messi con la Selección de Argentina, sin embargo, el suelo entre la Albiceleste y Benín quedó marcado por una pareja infiel de aficionados que fue captada por la cámara y donde la mujer decidió apartarse de su acompañante… al mero estilo de Coldplay.

Este martes 6 de octubre, Lionel Messi se despidió con gol y dos asistencias de la Selección de Argentina, sin embargo, no todo fue color de rosa para los más de 80,000 asistentes al Estadio Monumental.

Mostrando su amor por el 10 de Argentina con distintos carteles, llaveros y detalles hasta en la funda del teléfono, Lionel Messi y Argentina lograron imponer condiciones -tal como estaba presupuestado- frente a un conjunto africano que en ningún momento mostró resistencia ante los 3 veces campeones del mundo.

Fue durante la previa del compromiso cuando las gradas del Estadio Monumental fueron testigos de una pareja infiel que fue captada en las pantallas del recinto, abrazándose y pasando un gran momento antes de que rodara el esférico en el terreno de juego.

Una vez que la mujer se dio cuenta de que las pantallas la ponían como protagonista, fue ella misma quien decidió moverse y quitarle el brazo a su acompañante, quien simplemente se alejó para no volver a salir en la toma.

Así fue el bochornoso momento por parte de quienes deberán dar explicaciones una vez que salgan del recinto de Buenos Aires, donde Lionel Messi logró despedirse de la mejor forma posible ante su propia afición, aquellos con quienes logró celebrar 2 títulos de Copa América, 1 Mundial y 1 Finalíssima, además de una medalla de oro en Juegos Olímpicos y un título Mundial sub 20:

BFG