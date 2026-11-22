Charlotte FC consiguió este domingo un agónico triunfo por 2-1 ante el Chicago Fire de Robert Lewandowski, en un partido que tuvo el estreno goleador del atacante polaco en playoffs de la MLS.

El duelo de primera ronda de playoffs, disputado en el SeatGeek Stadium (Chicago), se definió en los minutos finales con tanto del español Pep Biel. El jugador de Islas Baleares cobró un penal, el arquero Josh Cohen rechazó su remate y en el rebote el propio Biel anotó el definitivo 2-1.

“Teníamos que luchar hasta el final, fallé al principio pero nunca me di por vencido”, dijo Biel a Apple TV al finalizar el partido.

Biel calificó los partidos de playoffs de "distintos" y llamó a su equipo a "disfrutar de la presión y la intensidad, es momento de demostrar de qué estamos hechos".

Después de un empate sin goles en la primera parte, el israelí Liel Abada abrió el marcador al minuto 48 en una jugada de balón detenido que le dejó frente al arco y sin portero en el segundo palo.

Charlotte renunció al ataque y le permitió al Fire vivir sus mejores momentos en el partido, hasta el empate de Lewandowski. Con ambos equipos intentando evitar errores, el gol del español encaminó a su equipo en la serie.

Charlotte, que había terminado la temporada regular un punto por debajo de Chicago, buscará el próximo sábado vencer a Chicago en Carolina del Norte y avanzar a la segunda ronda de las finales del torneo.

BFG