George Kittle no quiso que su visita a México pasara inadvertida. El ala cerrada de los San Francisco 49ers llegó al final de la conferencia de prensa del equipo con una máscara de luchador, una manera muy mexicana de compartir su alegría por haber jugado en la Ciudad de México, donde volvió a conseguir dos anotaciones, tal como lo hizo en 2022.

El carismático ala cerrada no ocultó su entusiasmo por la experiencia y aprovechó para expresar el cariño que siente por los aficionados mexicanos, quienes le brindaron una cálida bienvenida durante su estancia.

“Todos son muy amables. He tenido una experiencia increíble. Ustedes tienen un gran tequila y simplemente me encantó estar aquí”, comentó Kittle, quien reconoció que, aunque no había pasado demasiado tiempo en la capital mexicana, disfrutó recorrer sus calles y conocer un poco más de la ciudad.

Es una ciudad genial. Me encantaría regresar aquí en algún momento”.

La experiencia fue tan especial que el ala cerrada no dudó cuando le preguntaron si estaría dispuesto a volver para disputar otro encuentro de la NFL en México.

“Jugaría aquí cuando quieran que juguemos. Me encanta estar aquí. Espero que nos traigan de regreso año tras año”, respondió.

Kittle también tuvo palabras de reconocimiento para el espectáculo que representa jugar en territorio mexicano y para la conexión que consigue establecer con los aficionados. Su entusiasmo quedó reflejado tanto en sus declaraciones como en el gesto de aparecer con una máscara de luchador, uno de los símbolos más reconocibles de la cultura popular del país.

Además, su actuación tuvo un ingrediente especial: volvió a celebrar dos touchdowns en México, repitiendo la dosis de su anterior visita con San Francisco en 2022. Así, entre anotaciones, sonrisas y una máscara de lucha libre, Kittle encontró motivos suficientes para dejar claro que quiere regresar.

Y si de él dependiera, la NFL tendría una cita anual con México.