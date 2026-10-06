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El último adiós de Lionel Messi con la Selección de Argentina

Luego de us participación en la pasada Copa del Mundo de la FIFA 2026, donde disputó la Final ante España, Lionel Messi se despide del representativo argentino tras 21 años defendiendo la albiceleste

Por: Sergio Alvarez

El adiós de la leyenda más grande
El adiós de la leyenda más grandeMEXSPORT
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Bénin
messi se despide habiendo sido campeón del mundo y habiendo obtenido dos copas américa 2021 y 2024
0'Comienzan los himnos nacionales 

Se ha iniciado el protocolo con el himno nacional de Benín

0'Se apagan las luces del Monumental

La piel se eriza con los juegos pirotécnicos que se han encendido en la cancha para recibir a la leyenda del futbol mundial, Lionel Messi, quien presencia el espectáculo al lado de su hijo mayor.

0'Ya camina rumbo a la cancha

Lionel Messi ya camina por los túneles del Estadio Monumental rumbo al terreno de juego. Se ha detenido a saludar a los niños que saldrán a la cancha con ambos equipos. 

0'Con una fuerte dedicatoria al cielo para su padre

Jorge Messi, padre de Lionel, falleció apenas el sábado 8 de agosto de 2026 a los 68 años. Ocurrió en la madrugada (alrededor de las 2:00 a. m.) en el Sanatorio Centro de su ciudad natal, Rosario (Argentina), donde permanecía internado a causa de una prolongada enfermedad.

0'Se despliega la casaca con el 10

Se ha desplegado una jersey enorme en el centro del campo del Estadio Monumental y el número 10. En lugar de su nombre, lleva la palabra Gracias, al máximo ídolo argentino del futbol moderno.

0'Checa una de las miles historias que inspira la carrera de Lionel Messi con la albiceleste

Un padre de familia fue sorprendido con lo que seguramente será el mejor regalo de su vida

0'¿Quién fue el primer Director Técnico que convocó a Lionel Messi con la Selección de Argentina?

  • En la Selección Mayor fue José Néstor Pékerman, quien lo convocó y le dio sus primeros minutos en la mayor en 2005, además de llevarlo a su primer Mundial en Alemania 2006.
    • 0'Histórico con 6 Copas del Mundo

    Lionel Messi disputó 6 Copas del Mundo en su carrera: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 (Subcampeón), Rusia 2018, Qatar 2022 (Campeón) y Estados Unidos, México y Canadá 2026 (Subcampeón)

    0'Se va el máximo goleador histórico

    Lionel Messi superó la marca de Gabriel Batistuta (54 goles) en 2016 y superó la barrera de los 100 goles internacionales, siendo el máximo artillero en la historia de las selecciones sudamericanas.

    0'Alineación de Benín

    Benín: Marcel Dandjinou (1), Liam Omore (2), Mohamed Tijani (13), Yohan Roche (5), Tamimou Ouorou (3), Hassane Imourane (8), Sessi D'Almeida (15), Rodolfo Aloko (17), Junior Olaitan (18), Yamirou Ouorou (6) y Tosin Aiyegun (10).

    0'Alineación de Argentina

    Argentina: Emiliano Martínez (23), Agustín Giay (4), Cuti Romero (13), Nicolás Otamendi (19), Nicolás Tagliafico (3), Rodrigo De Paul (7), Enzo Fernández (8), Alexis Mac Allister (20), Lionel Messi (10), Julián Alvarez (9) y Lautaro Martínez (22).

    0'Lionel Messi ya calienta por última con la Selección Argentina

    La "Pulga" ha saltado a la cancha del Estadio Monumental de Buenos Aires

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