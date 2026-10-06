El último adiós de Lionel Messi con la Selección de Argentina

0' Con una fuerte dedicatoria al cielo para su padre

Jorge Messi, padre de Lionel, falleció apenas el sábado 8 de agosto de 2026 a los 68 años. Ocurrió en la madrugada (alrededor de las 2:00 a. m.) en el Sanatorio Centro de su ciudad natal, Rosario (Argentina), donde permanecía internado a causa de una prolongada enfermedad.