El último adiós de Lionel Messi con la Selección de Argentina
Luego de us participación en la pasada Copa del Mundo de la FIFA 2026, donde disputó la Final ante España, Lionel Messi se despide del representativo argentino tras 21 años defendiendo la albiceleste
Se ha iniciado el protocolo con el himno nacional de Benín
La piel se eriza con los juegos pirotécnicos que se han encendido en la cancha para recibir a la leyenda del futbol mundial, Lionel Messi, quien presencia el espectáculo al lado de su hijo mayor.
Lionel Messi ya camina por los túneles del Estadio Monumental rumbo al terreno de juego. Se ha detenido a saludar a los niños que saldrán a la cancha con ambos equipos.
Jorge Messi, padre de Lionel, falleció apenas el sábado 8 de agosto de 2026 a los 68 años. Ocurrió en la madrugada (alrededor de las 2:00 a. m.) en el Sanatorio Centro de su ciudad natal, Rosario (Argentina), donde permanecía internado a causa de una prolongada enfermedad.
Se ha desplegado una jersey enorme en el centro del campo del Estadio Monumental y el número 10. En lugar de su nombre, lleva la palabra Gracias, al máximo ídolo argentino del futbol moderno.
Un padre de familia fue sorprendido con lo que seguramente será el mejor regalo de su vida
Lionel Messi disputó 6 Copas del Mundo en su carrera: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 (Subcampeón), Rusia 2018, Qatar 2022 (Campeón) y Estados Unidos, México y Canadá 2026 (Subcampeón)
Lionel Messi superó la marca de Gabriel Batistuta (54 goles) en 2016 y superó la barrera de los 100 goles internacionales, siendo el máximo artillero en la historia de las selecciones sudamericanas.
Benín: Marcel Dandjinou (1), Liam Omore (2), Mohamed Tijani (13), Yohan Roche (5), Tamimou Ouorou (3), Hassane Imourane (8), Sessi D'Almeida (15), Rodolfo Aloko (17), Junior Olaitan (18), Yamirou Ouorou (6) y Tosin Aiyegun (10).
Argentina: Emiliano Martínez (23), Agustín Giay (4), Cuti Romero (13), Nicolás Otamendi (19), Nicolás Tagliafico (3), Rodrigo De Paul (7), Enzo Fernández (8), Alexis Mac Allister (20), Lionel Messi (10), Julián Alvarez (9) y Lautaro Martínez (22).
La "Pulga" ha saltado a la cancha del Estadio Monumental de Buenos Aires