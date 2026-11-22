Después de haber dejado puntos ante León, parecía que las opciones de Chivas de culminar en lo más alto de la tabla del Apertura 2026 se esfumaban; nos equivocamos.

Con carácter, futbol y confianza, el Rebaño le ganó a Cruz Azul después de 3 años y finalizó el torneo regular siendo líder. Pero eso no fue por un partido o lo que dejaron de hacer América y La Máquina en la última jornada, fue constancia a lo largo de 17 jornadas.

Las estadísticas de Chivas confirman el liderato del Apertura 2026

Aunque a muchos no les guste o les incomode, el Guadalajara fue el equipo más constante del Apertura 2026. En primer lugar, fueron la mejor defensiva del torneo.

En 17 partidos solamente encajaron gol en 15 de ellos, una muralla defensiva que consiguió Gabriel Milito gracias al trabajo de los jugadores. Pese a todas las lesiones que tuvo Chivas en el torneo, la baja de Luis Romo, capitán del equipo para enfrentar a Cruz Azul, aún con todo eso, el Rebaño fue la mejor defensiva.

Aunque muchos ponen a Pachuca como un rival fuerte, el primer partido de la serie será en Hidalgo, algo favorable para Chivas ya que finalizó el certamen como el único equipo invicto de visita: fueron 8 partidos en total con un saldo de 3 victorias y 5 empates.

Y si por alguna razón Chivas pierde en el partido de Ida, el Estadio Akron fue su fortaleza este Apertura 2026. Los rojiblancos disputaron 9 partidos de local, ganaron 6, empataron 1 y perdieron 2, para un total de 19 puntos, además que anotaron 15 goles y solo encajaron 9.

Sabemos que los números en la Liguilla quedan afuera, pero para los Chivahermanos, ver estas cifras les pone la ilusión a tope para conseguir, por fin, ese título número 13 de la institución.

Así cerró Chivas el Apertura 2026