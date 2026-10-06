El martes 6 de octubre de 2026 pasará a la historia de Lionel Messi y la Selección de Argentina, disputando su último partido con la Albiceleste ante más de 80,000 aficionados que se hicieron presentes en el Estadio Monumental, quienes mostraron su amor por el 10 campeón del mundo.

Haciéndose presentes desde horas antes de que comenzara a rodar el balón en Buenos Aires, Lionel Messi y compañía recibieron el amor por parte de los aficionados en uno de los días más especiales para el astro argentino.

Tras más de dos décadas vistiendo la playera del, ahora, tres veces campeón del mundo, Lionel Messi colgará las botas este día y disputará su último compromiso ante Benín, conjunto africano que aseguró no regalará nada pese a ser el último día del ’10’ con la playera que lo vio hacer historia.

Entre lágrimas rumbo a su último partido con Argentina, los aficionados conmovieron en redes sociales al mostrar una última pancarta para Lionel Messi, haciendo público -una vez más- su cariño por quien los llevó a bordar una tercera estrella en el escudo.

Fuegos artificiales, teléfonos grabando cada uno de los últimos instantes y conciertos que trataban de amenizar una noche que pasará a la historia, protagonizaron los instantes previos a la aparición de Lionel Messi en el terreno de juego, saliendo de la mano de sus tres hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

Estos fueron algunos de los carteles mostrados en la previa del compromiso, devolviendo el foco a la interminable contienda con Cristiano Ronaldo y el agradecimiento total por parte de los seguidores que sentían las lágrimas escurrir de sus ojos, tal como sucedía con Lionel Scaloni al momento de entonarse el Himno de Argentina.

Aficionados muestran su amor por Lionel Messi en su partido de despedida ante Benín. Reuters

Aficionado muestra su imagen de Lionel Messi en alusión a la estampa de Panini. Reuters

Aficionado de Argentina con cobija de Lionel Messi mostrando las Copas conseguidas por el '10'. Reuters

Aficionado muestra su amor por Lionel Messi en la funda de su celular. Reuters

Aficionados no olvidan la competencia entre Messi y Cristiano Ronaldo. Reuters

BFG