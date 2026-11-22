La afición mexicana dejó una impresión especial en Mike Shanahan. El coach de los San Francisco 49ers destacó la pasión con la que los seguidores del equipo recibieron a la franquicia en la Ciudad de México y reconoció que el ambiente en el estadio fue extraordinario.

“Los aficionados mexicanos son increíbles. Como he dicho antes, nuestra afición en México es increíble. No puedo agradecerles lo suficiente”, expresó Shanahan al recordar el respaldo que encontró el equipo durante su visita.

El entrenador también reconoció que disputar un partido lejos de casa representa un desafío importante, especialmente cuando implica viajar y dejar la rutina habitual durante una semana. Sin embargo, consideró que el apoyo del público convierte la experiencia en algo especial y aumenta el compromiso de responder dentro del campo.

“Cuando todo el estadio está apoyando a tu equipo, definitivamente es decepcionante no conseguir una victoria”, señaló.

Más allá del resultado, sus palabras reflejaron el lugar que ha ganado México entre los seguidores internacionales de la NFL. Para los 49ers, la conexión con sus aficionados mexicanos no pasó inadvertida: el entusiasmo en las tribunas confirmó que la distancia geográfica no limita el sentido de pertenencia.

México es una segunda casa para los 49ers: Fred Warner

El linebacker de San Francisco destacó la energía de los aficionados mexicanos y aseguró que su respaldo fue determinante para que el equipo se sintiera como local durante el partido.

“El estadio estuvo ensordecedor. Amamos a nuestros aficionados de México. Fue eléctrico durante todo el encuentro y nos divertimos muchísimo. Fueron una parte enorme de lo que nos permitió conseguir esta victoria”, expresó.

Warner también recordó con especial cariño su visita de 2022, cuando tuvo la oportunidad de correr con la bandera antes del partido, una experiencia que volvió a vivir este año. Además, señaló que aquella ocasión ante Arizona fue prácticamente un partido en casa para San Francisco, pero reconoció que esta vez, al ser oficialmente el equipo local, el respaldo de la afición mexicana volvió a hacer la diferencia:

Fue realmente especial tenerlos detrás de nosotros”.