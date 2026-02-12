Sí se parece. El Ruso Brailovsky llevó a su nieto para que saliera junto a los jugadores del América

Daniel Brailovsky, quien fuera campeón con el América en 1984 y se convirtiera en figura de este equipo, se mantiene vigente en televisión y al mismo tiempo inculca el amor por el América.

Es bien conocido su defensa recalcitrante en las mesas de debate con el América y su punto de vista ácido y crítico cuando se trata de hablar de futbol, pero también tiene ese lado familiar que pocas veces expresa.

Así bien, en el pasado juego de las Águilas por la Copa de Campeones de Concacaf, pudo llevar a su pequeño nieto para que saliera de la mano de los jugadores en la formación de los himnos.

Que un pequeñín, vestido de futbolista sea tomado de la mano por un jugador profesional y pise la cancha al mismo tiempo que él, debe ser un episodio que recordará por siempre.

Brailovsky agradeció que pudo salir su nieto de la mano de Jonathan Dos Santos siendo que era el primero de la fila. El parecido es tal que las redes sociales comenzaron a comentarle esa situación de su ADN.

El pequeño Brailovsky tiene rizos rubios muy parecidos a los que él portaba cuando era jugador del América en los años ochenta con el número 23.

¿Cómo salir con los jugadores?

Es normal para los aficionados ver a niños saliendo de la mano de los jugadores y muchas veces se han preguntado ¿cómo hacer para que sus hijos salgan con ellos?

La situación no es sencilla, ya que ese sitio está reservado para hijos, familiares o amigos cercanos de los jugadores y depende en gran medida de los organizadores.

Es decir, no hay un apartado especial ante la liga para hcaer peticiones y que los hijos de los aficionados entren directamente a una agenda de partidos o eventos. Muchas veces, los clubes, encargados por ser locales de la organización, utilizan a los mismos niños una y otra vez o dejan que los propios jugadores expresen con quién desean salir.