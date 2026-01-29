Del padre al hijo y de vuelta al estadio: el comercial de LaLiga que está rompiendo las redes sociales

La escena es simple y demoledora. Un padre lleva a su hijo al estadio cuando es niño. Años después, el tiempo invierte los papeles y es el hijo quien toma del brazo al padre para regresar juntos a la grada. Ese gesto cotidiano es el centro del nuevo comercial de la Fundación de LaLiga, una pieza que ha conmovido a las redes sociales al tocar una fibra profundamente arraigada en el fútbol español, la herencia.

El spot forma parte de la campaña 42 legados, 42 formas de ganar, una iniciativa con la que LaLiga busca reforzar su posicionamiento como un espacio de emociones compartidas más allá del resultado. Dirigido por Gabe Ibáñez y producido por Bambina Films, el anuncio construye un relato sin artificios a partir de paralelismos entre pasado y presente. La caminata hacia el estadio, la parada en el bar, los cánticos desde la grada y los silencios cómplices se repiten con los años, aunque los roles cambien.

“La vida es eso que pasa entre que tu padre te lleva al estadio y lo llevas tú a él” es el lema que sostiene la campaña.

Los números hablan

El mensaje está respaldado por datos. Un estudio elaborado por LaLiga revela que el 52 por ciento de los españoles considera que la afición futbolística se transmite principalmente en el entorno familiar. Además, siete de cada 10 hijos aficionados comparten el club de su padre o madre, con Madrid y Cataluña como las regiones donde más se repite este patrón.

La herencia no es sólo vertical. El informe también identifica una “herencia invertida”. El ocho por ciento de los aficionados reconoce haber recibido su pasión por el futbol de hijos, sobrinos o nietos, un fenómeno especialmente visible en Islas Baleares y Cataluña. El futbol, según el estudio, no solo se hereda, también se devuelve.

El componente territorial sigue siendo clave. El 24 por ciento de los españoles vincula su afición a la cercanía geográfica con el club o el estadio, un factor que gana peso en Euskadi, Asturias y la Comunidad Valenciana. Aun así, el lazo familiar se mantiene como el principal origen del sentimiento.

El futbol se vive, sobre todo, en compañía. El 87 por ciento de los aficionados ve partidos al menos una vez al mes en casa, pero el ritual social sigue vigente. El 57 por ciento acude al bar con esa regularidad.