Entre lágrimas, Anthony Joshua habla por primera vez tras choque fatal en Nigeria que sacudió su vida fuera del ring

Anthony Joshua habló públicamente por primera vez sobre el accidente automovilístico ocurrido en Nigeria que dejó provocó la muerte de dos integrantes clave de su equipo y marcó uno de los episodios más duros de su vida fuera del ring.

El excampeón mundial unificado de peso pesado, de 36 años, apareció visiblemente afectado en un video pregrabado publicado en su cuenta de Instagram, donde en varios momentos contuvo las lágrimas al referirse a la pérdida de Sina Ghami, su entrenador de fuerza y acondicionamiento, y Latif Ayodele, su entrenador personal.

Hemos perdido a personas que nos importan mucho y que han sido protagonistas importantes en nuestras vidas”, dijo Joshua, con la voz entrecortada, al iniciar su mensaje.

El accidente ocurrió el 29 de diciembre, cuando Joshua viajaba junto a Ghami y Ayodele en una camioneta Lexus por una carretera al noreste de Lagos. El vehículo impactó a alta velocidad contra un camión que se encontraba estacionado. Ghami y Ayodele fallecieron en el lugar, mientras que Joshua sufrió lesiones menores.

El conductor contratado del vehículo, identificado como Adeniyi Mobolaji Kayode, presuntamente no contaba con licencia de conducir vigente y ha sido acusado de varios delitos en Nigeria, de acuerdo con reportes de autoridades locales.

“Teníamos muchísimos planes para cerrar el 2025, y estábamos en una misión. Regresamos a casa, fuimos a ver a nuestras familias y todo se puso patas arriba. Fue una circunstancia tan imprevista que estaba fuera de nuestro control”.

Ghami y Ayodele no sólo formaban parte del equipo profesional de Joshua. El boxeador explicó que los conocía desde hacía 20 años, cuando coincidieron en el norte de Londres, mucho antes de que su carrera alcanzara la élite mundial.

Son mis hermanos. Son mis amigos, ante todo. Luego nos convertimos en socios. Nos convertimos en compañeros de piso. Caminaba con gigantes que me protegían y me escudaban”.

Joshua reconoció que había enfrentado pérdidas en el pasado, pero aseguró que ninguna había tenido el mismo impacto emocional. Describió a ambos entrenadores como su “izquierda y derecha”, piezas fundamentales tanto en su vida personal como en su desarrollo deportivo.

“Es duro. Es realmente duro”, afirmó, bajando la cabeza durante el mensaje.

Un compromiso para honrar su memoria

Pese al golpe emocional, Joshua aseguró que la misión que compartía con Ghami y Ayodele continuará. Dijo entender la responsabilidad que ahora siente hacia las familias de ambos y se comprometió a ayudarlas a cumplir los objetivos que habían trazado juntos.

Joshua es medallista de oro olímpico en Londres 2012 y ha sido dos veces campeón mundial unificado de peso pesado, al poseer simultáneamente los cinturones de la FIB, AMB, OMB e IBO. Tiene récord profesional de 29 victorias y 4 derrotas, con 26 nocauts.

No ha anunciado una próxima pelea. Su combate de diciembre contra Jake Paul fue el primero que disputó tras más de un año de inactividad.

El boxeador ha mantenido una relación estrecha con Nigeria, país donde pasó parte de su infancia y al que suele referirse como su hogar. En diversas ocasiones ha subido al ring con la bandera nigeriana y lleva tatuado el contorno del país en uno de sus hombros.