¿Por qué Karim Benzema se niega a jugar en Arabia Saudita? El motivo de su ausencia

El futuro de Karim Benzema en la Saudi Pro League dio un giro dramático que nadie esperaba. El delantero francés, quien fuera el estandarte del ambicioso proyecto futbolístico en Arabia Saudita, se encuentra hoy en un punto de no retorno con la directiva del Al Ittihad. La razón detrás de su negativa para continuar en el club no es deportiva, sino una profunda molestia por las condiciones económicas que le presentaron para su renovación de contrato.

A pesar de que el Balón de Oro 2022 expresó anteriormente su deseo de permanecer en el país, la reciente postura de los altos mandos cambió el panorama. El entorno del jugador percibió la nueva propuesta como una falta de respeto total, lo que fracturó la relación de manera inmediata. Según informes cercanos al jugador, la cifra puesta sobre la mesa resultó tan baja en comparación con su estatus que su círculo íntimo la calificó como una invitación a "jugar gratis", únicamente conservando el 100% de sus derechos de imagen.

Karim Benzema saludando a la afición del Al Ittihad. REUTERS

UNA PROPUESTA "INSULTANTE" QUE FRACTURÓ LA RELACIÓN

El encargado de comunicar los nuevos términos fue Michael Emenalo, director de futbol de la liga saudí, quien conversó directamente con el representante del atacante. La decepción de Benzema radica en que, desde el verano pasado, el club le prometió una extensión de contrato acorde a su jerarquía, especialmente tras ser el capitán y líder del equipo que conquistó el doblete de liga y copa la campaña anterior. Sin embargo, al momento de formalizar el acuerdo, la realidad fue otra.

El diario francés L’Équipe reveló que la tensión aumentó debido a que el Al Ittihad, dirigido por Sergio Conceição, se siente impotente ante las decisiones de la liga, que es la entidad que rige los contratos de las grandes estrellas. Al no recibir el respaldo financiero esperado por parte de la organización central, el club corre el riesgo inminente de perder a su máxima figura de 38 años antes de que cierre el contrato vigente en junio.

EL REGRESO A EUROPA: UNA POSIBILIDAD REAL EN EL MERCADO INVERNAL

Ante este escenario de conflicto, el exjugador del Real Madrid tomó la decisión de retirarse de la dinámica del equipo mientras se resuelve su situación. Esta postura supone un golpe devastador para las aspiraciones del conjunto saudí, que pierde a su principal referente ofensivo en un momento crítico de la temporada. La probabilidad de que Karim no renueve contrato aumentó considerablemente, lo que activó las alarmas en los principales clubes de Europa.

Con el mercado invernal aún abierto en las ligas europeas, el delantero analiza seriamente buscar un nuevo destino que valore su trayectoria y rendimiento. Aunque todavía no dio una postura oficial, se espera que el 'Gato' rompa el silencio en los próximos días para aclarar si este es el final de su aventura en el Medio Oriente. Por ahora, la falta de acuerdo con los directivos de la Saudi Pro League lo mantiene con un pie fuera de la institución, dejando un vacío difícil de llenar para el futbol árabe.