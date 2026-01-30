2 razones 2

El bello puerto nos necesita, su gente requiere de trabajo y ésta es una gran oportunidad para generar una importante derrama económica en ese lugar.

La gran oportunidad que representa el ser testigo de un evento de talla mundial, como lo es el Abierto Mexicano de Tenis, Telcel, presentado por HSBC, debe ser aprovechada por los buenos aficionados al deporte, pues se trata de una convocatoria con extraordinarios exponentes del tenis al más alto nivel.

Apenas en unas horas están por iniciar las semifinales varoniles del primer Grand Slam del año tenístico en Melbourne, Australia, en las que seremos testigos de un nuevo enfrentamiento, entre el ahora número uno del mundo, el español, Carlos Alcaraz, así como el número tres del orbe, el alemán Alexander Zverev, actual número tres del ranking de la ATP; quien, por cierto, ha confirmado su participación en el gran torneo del bello puerto de Acapulco, una extraordinaria noticia.

Hurgando en los enfrentamientos de estos dos monstruos del deporte blanco, antes del de anoche en el Abierto de Australia, curiosamente se han enfrentado doce veces, con seis triunfos cada uno, iniciando esta rivalidad, exactamente en Acapulco, en el Abierto Mexicano de 2021. En aquella ocasión, Zverev se proclamó campeón, mientras que Alcaraz se iba a casa, habiendo llegado al torneo con una invitación de wild card, con una derrota dolorosa ante el germano, en la misma primera ronda de 6-3, 6-1; las cosas han cambiado.

Además de la convocatoria de Zverev, Acapulco ha logrado reunir un superelenco de tenistas del más alto nivel, como el italiano Lorenzo Musetti, cinco del mundo, Alex de Miñaur de Australia, seis del planeta, Ben Shelton de los Estados Unidos de Norteamérica, siete de las clasificaciones, más un gran grupo de exponentes de altísimo nivel del tenis para hacer, con toda seguridad, un torneazo.

Es importante sumar a la gran expectativa que generan esos grandes tenistas la imperiosa necesidad de apoyar al Puerto de Acapulco, un maravilloso destino turístico que ha sido fuertemente golpeado por los embates de la naturaleza y que, poco a poco, se ha puesto de pie para recibir a los turistas con su inmensa belleza natural y con excelentes servicios turísticos.

El bello puerto nos necesita, su gente requiere de trabajo y ésta es una gran oportunidad para generar una importante derrama económica en ese lugar, por esas dos maravillosas razones, querido lector, hago una respetuosa recomendación para que no dejes de acudir a un evento de primer mundo, con gran espectáculo, pero, sobre todo, con un inmenso sentido social.

No dejes de asistir al Abierto Mexicano de Tenis.