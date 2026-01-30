Sin maquillaje/ arlamont@msn.com/ 30 enero 2026

UNAS MÁS QUE OTRAS

¿A qué se debe que algunas personas se enferman más en invierno, aunque no haga tanto frío?

R. Le comparto, el frío no causa enfermedades por sí mismo, pero sí crea el escenario perfecto para que los virus se propaguen. En invierno pasamos más tiempo en interiores, con ventanas cerradas y aire recirculando. Un estudio del MIT mostró que las gotículas respiratorias viajan más lejos en ambientes secos, lo que facilita contagios. Además, la mucosa nasal pierde humedad y se vuelve menos eficiente para atrapar virus.

Por ejemplo, en Estados Unidos, los casos de influenza aumentan entre 20 y 40% en semanas de clima más seco.

En México, los picos de infecciones respiratorias se concentran entre diciembre y febrero, según la Secretaría de Salud.

La Universidad de Yale encontró que el sistema inmunológico funciona peor a temperaturas bajas en la nariz, lo que facilita que virus como el rinovirus se repliquen.

No es el frío: es el ecosistema perfecto para que los virus se sientan en casa.

TAN PRONTO

Estoy intrigado porque parece que los jóvenes están abandonando las redes sociales tradicionales, ¿o estoy equivocado?

R. Lo que sucede no es que los jóvenes hayan dejado de usar redes: cambiaron de escenario. Plataformas como Facebook y X se perciben como espacios saturados, politizados o llenos de adultos. Los adolescentes buscan lugares donde la interacción sea más privada, efímera o creativa.

Según la siempre confiable Pew Research, sólo 32% de los adolescentes en Estados Unidos usa Facebook con regularidad, comparado con más del 70% hace una década.

TikTok es usado por más del 60% de jóvenes entre 13 y 17 años, y Snapchat por casi 50 por ciento.

En México, TikTok superó a Instagram en crecimiento entre usuarios de 12 a 20 años en 2024, según The CIU.

La lógica es simple: donde entran los adultos, salen los adolescentes. Y donde hay demasiada opinión, ellos buscan juego, humor y anonimato.

SIEMPRE SÍ O NO

¿Por qué el desayuno sigue siendo polémico entre los expertos, algunos dicen que es el alimento más importante del día y otros no, total, qué?

R. Durante décadas se repitió que el desayuno era la comida más importante del día, casi un dogma nutricional. Pero la ciencia reciente ha desmontado esa idea rígida. Hoy sabemos que no todos los cuerpos reaccionan igual al primer alimento del día. Hay personas cuyo metabolismo funciona mejor con un desayuno temprano y abundante, y otras que se sienten más estables cuando retrasan la primera comida. Lo que sí está claro es que la calidad del desayuno importa más que su existencia.

Los estudios muestran que saltarse el desayuno no provoca automáticamente aumento de peso, pero desayunar productos ultraprocesados sí puede favorecerlo. En personas con diabetes tipo 2, un desayuno rico en proteínas y fibra mejora el control de glucosa. Y en México, donde más de 20% de los niños llega a la escuela sin desayunar, se ha observado que la falta de alimento temprano afecta la atención y la memoria a corto plazo. El debate, al final, no es si desayunar o no, sino cómo responde cada cuerpo y qué ponemos en el plato.