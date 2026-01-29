Royal Rumble: los momentos más cómicos e inolvidables en la historia de la WWE
El Royal Rumble no solo ha definido el camino rumbo a WrestleMania, también ha dejado momentos virales y cómicos que marcaron la historia de la WWE, desde debuts inesperados hasta caídas y confusiones inolvidables.
La WWE se viste de gala, ya que este fin de semana dará el banderazo de salida al camino rumbo a WrestleMania con la celebración del primero de sus cuatro eventos principales del año: Royal Rumble.
El evento, que por primera vez se realizará en Arabia Saudita, reunirá a 30 hombres y 30 mujeres en sus respectivas batallas reales, donde el premio es una oportunidad por el Campeonato Mundial en WrestleMania. A lo largo de su historia, el Royal Rumble ha dejado momentos épicos, como la victoria de Rey Mysterio en 2006 o el regreso de Edge en 2020; sin embargo, también ha regalado escenas que quedaron grabadas en la memoria del aficionado por su lado más cómico.
Speed y su sorpresivo debut en el Royal Rumble
Uno de los momentos más inesperados de ediciones recientes fue el debut del creador de contenido Speed en el Royal Rumble del año pasado. El streamer fue invitado personalmente por Triple H tras una supuesta lesión de Akira Tozawa, ocupando su lugar en la batalla real.
Durante algunos segundos, Speed mostró agilidad sobre el ring e incluso colaboró en la eliminación del gigante Otis. No obstante, la sorpresa terminó abruptamente cuando Bron Breakker lo partió en dos con una potente lanza antes de eliminarlo.
R-Truth y sus clásicas confusiones
Uno de los personajes más carismáticos y queridos del Universo WWE es R-Truth, y el Royal Rumble ha sido escenario de varios de sus momentos más recordados. En la edición de 2024, “se confundió” de combate y entró al Royal Rumble femenino; al darse cuenta del error, Nia Jax lo ayudó a salir del ring lanzándolo por la tercera cuerda.
Otro episodio ocurrió en 2016, cuando olvidó que se trataba de una batalla real y salió con una escalera para intentar descolgar el maletín de Money in the Bank, hasta que Kane lo eliminó con su famosa Garra.
Nia Jax recibe 619 y RKO
En el Royal Rumble 2019, Nia Jax sorprendió al ingresar a la batalla real masculina ocupando el lugar de R-Truth. Pese a su fortaleza, terminó siendo protagonista de una secuencia histórica: Dolph Ziggler la conectó con una superkick, Rey Mysterio aplicó el 619 y Randy Orton la remató con un contundente RKO.
Aunque no ha sido la única mujer en competir en el Royal Rumble masculino, Nia Jax es una de las más recordadas por la espectacular forma en la que fue eliminada.
Santino Marella impone un récord negativo
Viajamos al 2009, cuando Santino Marella entró en los libros de récords de la WWE, pero no por las razones deseadas. El luchador italiano permaneció solo un segundo en el combate, convirtiéndose en el competidor con el menor tiempo dentro de una batalla real. A pesar de que años más tarde fue finalista del Royal Rumble, su nombre quedó ligado para siempre a la eliminación más rápida del evento.
Otis salva a Mandy Rose
En la WWE no todo son golpes; también hay espacio para el romance. Durante el Royal Rumble 2020, el storyline entre Otis y Mandy Rose regaló uno de los momentos más celebrados por el público. Todo indicaba que Alexa Bliss eliminaba a Rose, pero la luchadora cayó sobre el cuerpo de Otis, evitando tocar el suelo. El integrante de Alpha Academy la ayudó a regresar al encordado, desatando la ovación de la arena.
La caída viral de Titus O’Neil
El recuento cierra con uno de los momentos más comentados en la historia del Royal Rumble. En 2018, Titus O’Neil tropezó durante su entrada y terminó debajo del ring, provocando carcajadas inmediatas entre el público y los comentaristas. La escena se volvió viral y permanece como uno de los episodios más recordados del evento.