Royal Rumble: los momentos más cómicos e inolvidables en la historia de la WWE

La WWE se viste de gala, ya que este fin de semana dará el banderazo de salida al camino rumbo a WrestleMania con la celebración del primero de sus cuatro eventos principales del año: Royal Rumble.

El evento, que por primera vez se realizará en Arabia Saudita, reunirá a 30 hombres y 30 mujeres en sus respectivas batallas reales, donde el premio es una oportunidad por el Campeonato Mundial en WrestleMania. A lo largo de su historia, el Royal Rumble ha dejado momentos épicos, como la victoria de Rey Mysterio en 2006 o el regreso de Edge en 2020; sin embargo, también ha regalado escenas que quedaron grabadas en la memoria del aficionado por su lado más cómico.

Speed y su sorpresivo debut en el Royal Rumble

Uno de los momentos más inesperados de ediciones recientes fue el debut del creador de contenido Speed en el Royal Rumble del año pasado. El streamer fue invitado personalmente por Triple H tras una supuesta lesión de Akira Tozawa, ocupando su lugar en la batalla real.

Durante algunos segundos, Speed mostró agilidad sobre el ring e incluso colaboró en la eliminación del gigante Otis. No obstante, la sorpresa terminó abruptamente cuando Bron Breakker lo partió en dos con una potente lanza antes de eliminarlo.

Speed sufrió una terrible spear a manos de Bron Breakker CORTESÍA: WWE

R-Truth y sus clásicas confusiones

Uno de los personajes más carismáticos y queridos del Universo WWE es R-Truth, y el Royal Rumble ha sido escenario de varios de sus momentos más recordados. En la edición de 2024, “se confundió” de combate y entró al Royal Rumble femenino; al darse cuenta del error, Nia Jax lo ayudó a salir del ring lanzándolo por la tercera cuerda.

Otro episodio ocurrió en 2016, cuando olvidó que se trataba de una batalla real y salió con una escalera para intentar descolgar el maletín de Money in the Bank, hasta que Kane lo eliminó con su famosa Garra.

R-Truth ha hecho del Royal Rumble su patio de comedia favorito CORTESÍA: WWE

Nia Jax recibe 619 y RKO

En el Royal Rumble 2019, Nia Jax sorprendió al ingresar a la batalla real masculina ocupando el lugar de R-Truth. Pese a su fortaleza, terminó siendo protagonista de una secuencia histórica: Dolph Ziggler la conectó con una superkick, Rey Mysterio aplicó el 619 y Randy Orton la remató con un contundente RKO.

Aunque no ha sido la única mujer en competir en el Royal Rumble masculino, Nia Jax es una de las más recordadas por la espectacular forma en la que fue eliminada.

Nia Jax cayó en manos del RKO de Randy Orton CORTESÍA: WWE

Santino Marella impone un récord negativo

Viajamos al 2009, cuando Santino Marella entró en los libros de récords de la WWE, pero no por las razones deseadas. El luchador italiano permaneció solo un segundo en el combate, convirtiéndose en el competidor con el menor tiempo dentro de una batalla real. A pesar de que años más tarde fue finalista del Royal Rumble, su nombre quedó ligado para siempre a la eliminación más rápida del evento.

Santino Marella ostenta el récord de la eliminación más rápida CORTESÍA: WWE

Otis salva a Mandy Rose

En la WWE no todo son golpes; también hay espacio para el romance. Durante el Royal Rumble 2020, el storyline entre Otis y Mandy Rose regaló uno de los momentos más celebrados por el público. Todo indicaba que Alexa Bliss eliminaba a Rose, pero la luchadora cayó sobre el cuerpo de Otis, evitando tocar el suelo. El integrante de Alpha Academy la ayudó a regresar al encordado, desatando la ovación de la arena.

Mandy Rose es salvada por Otis CORTESÍA: WWE

La caída viral de Titus O’Neil

El recuento cierra con uno de los momentos más comentados en la historia del Royal Rumble. En 2018, Titus O’Neil tropezó durante su entrada y terminó debajo del ring, provocando carcajadas inmediatas entre el público y los comentaristas. La escena se volvió viral y permanece como uno de los episodios más recordados del evento.