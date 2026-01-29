Real Madrid vs. Rayo Vallecano: Horario y dónde ver el derbi tras la debacle en Champions League

El Real Madrid regresa al Estadio Santiago Bernabéu el domingo 1 de febrero con una herida abierta que sanar. Después de sufrir una de las derrotas más dolorosas de la temporada en Lisboa, cayendo 4-2 ante el Benfica, el equipo ahora liderado por Álvaro Arbeloa está obligado a reaccionar. Luego de un breve ciclo de Xabi Alonso, el Espartano asumió el reto de devolver la solidez a un equipo que ha mostrado fisuras preocupantes en Europa y que ya dejó escapar un par de títulos con la derrota en la final de la Supercopa de España y la eliminación en los octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete de la segunda división.

El reto de Arbeloa: Orden y casta en el derbi

La gestión de Arbeloa empieza con la presión máxima: asaltar el liderato de LaLiga. Con 51 puntos, los blancos están a solo una unidad del FC Barcelona. Una victoria frente al Rayo, sumada a un posible tropiezo culé, pondría al Madrid en lo más alto. La gran tarea de Arbeloa para este encuentro será reajustar la zona defensiva, que falló estrepitosamente en Lisboa, y potenciar a un Kylian Mbappé que, pese a su doblete ante el Benfica, necesita un sistema que lo respalde mejor en la transición para darle mejores resultados a la entidad blanca.

Guía de transmisión: ¿Dónde ver el Real Madrid vs Rayo?

Para seguir las acciones del derbi madrileño en la Jornada 22, estos son los detalles de transmisión:

Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026.

Horario en España: 14:00 horas (CET).

Horario en México: 07:00 horas (Tiempo del Centro).

Sede: Estadio Santiago Bernabéu.

Canal de TV (España): DAZN LaLiga.

Canal de TV (México): SKY Sports.

Streaming: Disney+ Premium (Latinoamérica) / ESPN+ (Estados Unidos).

El factor Rayo VallecanoEl equipo de Vallecas llega a este compromiso tras una semana de descanso, buscando aprovechar la inestabilidad que suelen generar los cambios de técnico a mitad de temporada. Históricamente, el Rayo es un rival que sabe complicar los partidos mediante una presión alta, un escenario que pondrá a prueba el nuevo planteamiento táctico de Arbeloa desde el primer minuto.