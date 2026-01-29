Última Hora Impreso de hoy

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: Horario y dónde ver el derbi tras la debacle en Champions League

Guía completa de canales y horarios para seguir al Real Madrid este domingo; los merengues necesitan ganar tras su reciente y doloroso tropiezo en Lisboa

Por: Ricardo Thomas

thumb
Los jugadores del Real Madrid pasan el trago amargo de la derrota el miércoles en su visita al campo del Benfica.Reuters

El Real Madrid regresa al Estadio Santiago Bernabéu el domingo 1 de febrero con una herida abierta que sanar. Después de sufrir una de las derrotas más dolorosas de la temporada en Lisboa, cayendo 4-2 ante el Benfica, el equipo ahora liderado por Álvaro Arbeloa está obligado a reaccionar. Luego de un breve ciclo de Xabi Alonso, el Espartano asumió el reto de devolver la solidez a un equipo que ha mostrado fisuras preocupantes en Europa y que ya dejó escapar un par de títulos con la derrota en la final de la Supercopa de España y la eliminación en los octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete de la segunda división.

El reto de Arbeloa: Orden y casta en el derbi

La gestión de Arbeloa empieza con la presión máxima: asaltar el liderato de LaLiga. Con 51 puntos, los blancos están a solo una unidad del FC Barcelona. Una victoria frente al Rayo, sumada a un posible tropiezo culé, pondría al Madrid en lo más alto. La gran tarea de Arbeloa para este encuentro será reajustar la zona defensiva, que falló estrepitosamente en Lisboa, y potenciar a un Kylian Mbappé que, pese a su doblete ante el Benfica, necesita un sistema que lo respalde mejor en la transición para darle mejores resultados a la entidad blanca.

Guía de transmisión: ¿Dónde ver el Real Madrid vs Rayo?

Para seguir las acciones del derbi madrileño en la Jornada 22, estos son los detalles de transmisión:

Fecha: Domingo 1 de febrero de 2026.

Horario en España: 14:00 horas (CET).

Horario en México: 07:00 horas (Tiempo del Centro).

Sede: Estadio Santiago Bernabéu.

Canal de TV (España): DAZN LaLiga.

Canal de TV (México): SKY Sports.

Streaming: Disney+ Premium (Latinoamérica) / ESPN+ (Estados Unidos).

El factor Rayo VallecanoEl equipo de Vallecas llega a este compromiso tras una semana de descanso, buscando aprovechar la inestabilidad que suelen generar los cambios de técnico a mitad de temporada. Históricamente, el Rayo es un rival que sabe complicar los partidos mediante una presión alta, un escenario que pondrá a prueba el nuevo planteamiento táctico de Arbeloa desde el primer minuto.

Temas:

EL EDITOR RECOMIENDA