Pumas hace oficial a Uriel Antuna que vuelve a CU, el lugar donde debutó

Los Pumas sumaron a su refuerzo de lujo para el Clausura 2026. El club universitario hizo oficial la incorporación de Uriel Antuna, atacante mexicano que llega para fortalecer al equipo tanto en la Liga MX como en la Concacaf Champions Cup durante el primer semestre del año.

A sus 28 años, el futbolista nacido en Gómez Palacio, Durango, vestirá la camiseta auriazul, convirtiéndose así en su quinto club dentro del futbol mexicano, destacan Cruz Azul y Chivas. Además es su séptimo equipo en su carrera profesional, marcada por experiencias tanto en México como en el extranjero.

Formado en las fuerzas básicas de Santos Laguna, Antuna debutó en Primera División el 5 de marzo de 2017, curiosamente en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en un partido donde Pumas cayó 2-1 ante los laguneros.

Tras ese inicio, el extremo dio el salto al futbol europeo para jugar con el FC Groningen de Países Bajos entre 2017 y 2018. Posteriormente, en 2019, continuó su carrera en la MLS con el LA Galaxy.

Su regreso a la Liga MX se dio en el Clausura 2020 con Chivas, antes de pasar a Cruz Azul en el Clausura 2022. Su último equipo previo a llegar a Pumas fue Tigres, club en el que militó desde el Apertura 2024.

Palmarés y experiencia internacional

Antuna cuenta con un recorrido destacado tanto a nivel de clubes como con la Selección Mexicana. Fue campeón de goleo en el Clausura 2024 y ha sido convocado de manera constante al representativo nacional.

En selecciones menores disputó el Mundial Sub-20 de 2017 en Corea del Sur y fue parte del equipo que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Con la Selección Mayor, ganó la Copa Oro de la Concacaf en 2019 y 2023, además de participar en la Copa del Mundo de Catar 2022.

Séptimo refuerzo felino

Reconocido por su velocidad y desequilibrio por la banda derecha, Antuna se convierte en la séptima incorporación de Pumas para el Clausura 2026, sumándose a los defensas Antonio Leone y Jesús Rivas, los mediocampistas César Garza y Jordan Carrillo, así como a los delanteros Juninho Vieira y Robert Morales.

El atacante realizó pruebas médicas durante la mañana, las cuales superó sin inconvenientes. Más tarde acudió a Cantera, donde firmó contrato en compañía del presidente del club, Luis Raúl González Pérez, y del vicepresidente deportivo, Antonio Sancho.

Acompañado por su familia, Antuna recorrió las instalaciones del club y por la noche tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Efraín Juárez y su cuerpo técnico en el Estadio Olímpico Universitario, de cara al partido de este viernes ante Santos Laguna, programado para las 21:00 horas en Ciudad Universitaria.