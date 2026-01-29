El traspaso del Búfalo Aguirre del América a Tigres, hace enfurecer al Tuca Ferretti

Ricardo Tuca Ferretti, quien fue el entrenador más exitoso en la historia de Tigres, reclamó el traspaso del Buffalo Rodrigo Aguirre a este equipo, que según él, ama mucho.

El Tuca ganó cinco campeonatos de liga con los felinos norteños, además de tres Campeón de campeones, una Copa Mx y una Copa de la Liga de Concacaf, por lo que tiene mucho mérito para opinar sobre lo que sucede con este club.

Sin embargo, tras once años ininterrumpidos con Tigres, su salida se dio de forma nebulosa, con una nueva directiva que creyó era el momento de renovar todo e iniciar nuevas gestiones, por lo que le dieron las gracias.

Se hizo entrenador de Cruz Azul y Juárez con muy malos resultados y recayó en la televisión, lastrando el mismo destino que varios entrenadores que ya no son ocupados.

¿QUÉ DIJO EL TUCA DEL BÚFALO AGUIRRE?

Precisamente en uno de los espacios de televisión, el Tuca reclamó cuando se enteró de que Rodrigo Aguirre, ahora exdelantero del América, pasaba a formar parte de los Tigres. Es comíun que el Tuca reclame todo lo que tenga que ver con las Águilas, un equipo por el que siente especial animadversión.

¿El Búfalo Aguirre a Tigres? díganme que es mentira... si antes tenía dudas de que el América buscaba debilitar a Tigres, ahora lo tengo bien claro".

El Búfalo Aguirre hizo 16 goles en 41 partidos con el América, algunos valiosos como el penal en liguilla ante Cruz Azul en aquel partido caótico que ganaron 4-3 en el 2024 y aunque parecía que se acoplaba, los últimos partidos tuvo un bajo rendimiento.

En el América estuvo casi dos años que no bastaron para ganarse la confianza de los aficionados y en particular el cuerpo técnico dejó de creer en él como una solución en los partidos con más dificultad.

Ricardo Tuca Ferretti manifestó que no le extraña que las decisiones de los directivos sean así en la actualidad porque Mauricio Culebro, actual presidente de los Tigres, estuvo antes en el América y fue quien lo sacó del equipo.

"Sabemos que el América mandó para allá (Monterrey) a los malos directivos para darle en la torre a los Tigres".