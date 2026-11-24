México se convirtió en el primer país en clasificar a los Dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 varonil, después de golear 4-0 a Camerún este martes 24 de noviembre, donde Gerson Gutiérrez marcó un doblete. Con este triunfo, los dirigidos por Jürgen Castañeda son líderes del Grupo K del torneo que se realiza en Doha, Qatar.

En el partido, Miguel Rivera se aventó un golazo y fue el MVP del encuentro. Adán Sánchez marcó de penal y sumó su segundo gol en el Mundial Sub-17, mientras que Gerson Gutiérrez se apuntó un doblete.

Adán Sánchez anotó de penal y sumó su segundo gol del Mundial Sub-17 varonil Mexsport

La selección de México tiene mejor Diferencia de goles, lo que le permite ser líderes del sector, a pesar del triunfo de Venezuela de 1-0 sobre Rumania.

A pesar de llevar cero unidades, tanto Camerún y Rumania tienen posibilidad de avanzar como uno de los mejores terceros lugares.

ASÍ VA EL GRUPO K DEL MUNDIAL SUB-17 VARONIL DE LA FIFA:

1) México = 6 puntos / +5 DG / Clasificado.

2) Venezuela = 6 puntos / +2 DG / Clasificada momentáneamente.

3) Rumania = 0 puntos / -2 DG.

4) Camerún = 0 puntos / -5 DG.

México es el primer país clasificado a los Dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 varonil Mexsport

En el cierre de la Fase de Grupos, Venezuela y México se medirán con la mira puesta en liderato del sector K, partido que se realizará el próximo viernes 27 de noviembre de 2026, a las 10 de la mañana.

Por su parte, Rumania y Camerún también jugarán el mismo día y a la misma hora.