México es líder del Grupo K en el Mundial Sub-17 varonil (2da. Jornada)
Tras dos partidos, México es líder del Grupo K del Mundial Sub-17 varonil, tras golear este martes 4-0 a Camerún
México se convirtió en el primer país en clasificar a los Dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 varonil, después de golear 4-0 a Camerún este martes 24 de noviembre, donde Gerson Gutiérrez marcó un doblete. Con este triunfo, los dirigidos por Jürgen Castañeda son líderes del Grupo K del torneo que se realiza en Doha, Qatar.
En el partido, Miguel Rivera se aventó un golazo y fue el MVP del encuentro. Adán Sánchez marcó de penal y sumó su segundo gol en el Mundial Sub-17, mientras que Gerson Gutiérrez se apuntó un doblete.
La selección de México tiene mejor Diferencia de goles, lo que le permite ser líderes del sector, a pesar del triunfo de Venezuela de 1-0 sobre Rumania.
A pesar de llevar cero unidades, tanto Camerún y Rumania tienen posibilidad de avanzar como uno de los mejores terceros lugares.
ASÍ VA EL GRUPO K DEL MUNDIAL SUB-17 VARONIL DE LA FIFA:
1) México = 6 puntos / +5 DG / Clasificado.
2) Venezuela = 6 puntos / +2 DG / Clasificada momentáneamente.
3) Rumania = 0 puntos / -2 DG.
4) Camerún = 0 puntos / -5 DG.
En el cierre de la Fase de Grupos, Venezuela y México se medirán con la mira puesta en liderato del sector K, partido que se realizará el próximo viernes 27 de noviembre de 2026, a las 10 de la mañana.
Por su parte, Rumania y Camerún también jugarán el mismo día y a la misma hora.