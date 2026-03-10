Matt Snell, figura del histórico Super Bowl III con los New York Jets, fallece a los 84 años

La NFL se encuentra de luto después de confirmarse el fallecimiento del excorredor Matt Snell, uno de los protagonistas del único título de Super Bowl en la historia de los New York Jets. El legendario jugador murió a los 84 años en Long Island, según confirmó su familia.

Snell es recordado principalmente por su actuación en el Super Bowl III, disputado el 12 de enero de 1969, cuando los Jets protagonizaron una de las mayores sorpresas en la historia del deporte profesional al derrotar 16-7 a los Baltimore Colts, que eran amplios favoritos para quedarse con el campeonato.

En aquel partido histórico, el poderoso corredor fue una pieza clave en el plan ofensivo del equipo dirigido por Weeb Ewbank y comandado por el legendario quarterback Joe Namath. Snell dominó el ataque terrestre al registrar 121 yardas en 30 acarreos, cifra que en ese momento representó un récord para un Super Bowl.

Pero su momento más recordado llegó en el segundo cuarto, cuando logró una carrera de cuatro yardas por el lado izquierdo para anotar el único touchdown del partido para los Jets, una jugada que marcó el inicio del histórico triunfo del entonces campeón de la AFL sobre el monarca de la NFL.

Ese resultado tuvo un impacto muy profundo en el futbol americano profesional. La victoria de los Jets ayudó a consolidar la credibilidad de la American Football League (AFL) frente a la NFL (National Football League) en un momento en el que ambas ligas estaban cerca de concretar su fusión, proceso que se completaría oficialmente en 1970.

Snell disputó toda su carrera con los Jets entre 1964 y 1972, etapa en la que acumuló 4,285 yardas terrestres, 31 touchdowns y 193 recepciones, además de convertirse en uno de los corredores más completos de su generación.

Durante su trayectoria también fue reconocido como Novato del Año de la AFL en 1964, participó en tres Pro Bowls y posteriormente fue incluido en el Ring of Honor de los Jets, un reconocimiento reservado para las figuras más importantes en la historia de la franquicia.

Tras conocerse la noticia de su muerte, el propietario del equipo, Woody Johnson, destacó su legado dentro de la organización. “Matt Snell siempre tendrá un lugar especial en la historia de los Jets. Su actuación en el Super Bowl III fue legendaria”, señaló Johnson a través de un comunicado.

Más de medio siglo después de aquel partido inolvidable, el nombre de Snell continúa ligado al momento más grande en la historia de los Jets. Su legado permanece en la memoria de una franquicia que todavía recuerda aquel día en el que cambió el rumbo del futbol americano profesional.