Borussia Dortmund y Barcelona buscan a Armando 'Hormiga' González

Chivas se llevó la victoria en el Clásico Tapatío ante Atlas, gracias a las oportunas anotaciones de Ángel Sepúlveda y de la joya de la cantera, Armando 'Hormiga' González. Precisamente este último delantero acaparó todos los reflectores, no solo por su destacada actuación en el terreno de juego, sino porque su notable talento ya cruzó el océano y generó un fuerte eco en el futbol del Europa, seguido de cerca por dos gigantes del Viejo Continente.

Según los reportes de última hora que reveló la cadena Fox Sports México, el atacante del conjunto rojiblanco despertó el interés formal de la directiva del Borussia Dortmund, una escuadra histórica y siempre protagonista de la Bundesliga. Los visores del cuadro teutón siguieron muy de cerca los pasos del artillero mexicano durante el intenso choque ante los rojinegros, tomando nota detallada de su gran capacidad para desmarcarse, su velocidad y su innegable olfato goleador.

'Hormiga' González controlando el balón. Mexsport

EL SALTO A EUROPA: GIGANTES SIGUEN A LA ‘HORMIGA’ GONZÁLEZ

Sin embargo, el equipo alemán no es el único gigante que incluyó al joven mexicano en su selecto radar de fichajes. Sorprendentemente, el Barcelona también figura como uno de los posibles y más atractivos destinos para ‘Hormiga’ González. El prestigioso conjunto blaugrana analiza múltiples opciones a futuro para cubrir la exigente posición de centro delantero, anticipando la casi inminente salida del veterano goleador polaco Robert Lewandowski.

Aunque el nombre del atacante mexicano todavía no resuena con tanta fuerza mediática en las principales ligas de Europa, su accesible perfil económico lo convierte en una opción sumamente inteligente. En la actualidad, el portal especializado Transfermarkt valora la carta del jugador en una cifra que ronda los siete millones de dólares.

'Hormiga' González cobrando un penal. Mexsport

Todo este panorama coloca ‘Hormiga’ González en una vitrina inmejorable pensando en el futuro a corto plazo. Bajo la estricta dirección del técnico argentino Gabriel Milito, el Guadalajara recuperó la memoria ganadora y dejó en el olvido una dolorosa racha de dos derrotas consecutivas. Hoy por hoy, el equipo compite seriamente y alza la mano como firme candidato en el Clausura 2026. En este dinámico esquema táctico, el artillero tapatío demuestra jornada a jornada que es un delantero altamente confiable, poseedor de una excelente lectura de los espacios y movimientos sin balón que maravillan a los cazatalentos internacionales.

MUNDIAL 2026 EN LA MIRA DE LA ‘HORMIGA’ GONZÁLEZ

Por su parte, la cúpula del Borussia Dortmund mantendrá un riguroso seguimiento del nivel del jugador durante las fechas que restan del campeonato nacional, con la firme intención de tomar una decisión definitiva cuando abra el mercado de transferencias de verano.

'Hormiga' González dando instrucciones Mexsport

Para ‘Hormiga’ González, el semestre en curso resulta de vital importancia. El canterano rojiblanco sabe perfectamente que consolidar su traspaso al futbol europeo le otorgaría un boleto casi seguro en la lista definitiva de la Selección Mexicana para disputar el histórico Mundial 2026.

Mientras tanto, el joven se enfoca exclusivamente en mantener su extraordinaria inercia goleadora. Hasta esta jornada, el delantero figura orgullosamente como el segundo máximo anotador del Clausura 2026, presumiendo un registro de seis goles en su cuenta personal. En la cima de la tabla de goleo individual únicamente lo supera Joao Pedro, el letal atacante italobrasileño del Atlético San Luis, quien lidera el rubro con nueve anotaciones en el presente certamen de la Liga MX. La carrera por el título de goleo y el boleto a Europa apenas comienza para la joya del redil.