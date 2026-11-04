Rafa Márquez 'castiga' al América: Henry Martín y Malagón, fuera de Nations League

El próximo 14 de noviembre, la Selección Mexicana estará enfrentando a Jamaica en el partido de Ida de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League y Rafael Márquez ya prepara las “sorpresas” en su siguiente convocatoria.

Pese a que el América es líder del torneo y algunos mexicanos han tenido buen rendimiento, hay dos figuras no estarán con el Tricolor para estos encuentros: Henry Martín y Luis Ángel Malagón.

Fuentes confirmaron a Excélsior que tanto el goleador americanista de este torneo, así como el cancerbero mexicano no estarán dentro de los 23 convocados.

Henry es el actual goleador de las Águilas en el Apertura 2026 con 10 anotaciones en 13 partidos, además de tener 3 asistencias en el torneo.

Aunque a la Selección Mexicana le hace falta gol por parte de sus delanteros, parece que Rafa ya tiene decididos a sus jugadores en ofensiva.

Por su parte, Malagón tampoco estará dentro de la lista. Luis Ángel ha vuelto a la actividad con el América después de siete meses fuera por lesión y ha jugado seis encuentros, por lo que Márquez prefiere ir con calma tras su regreso.

América tendrá cuatro convocados a Nations League

Sin embargo, tampoco hay malas noticias para el América, ya que se espera que tengan hasta cuatro convocados para la Selección Mexicana ante Jamaica.

Israel Reyes, Erick Sánchez, Isaías Violante y Kevin Álvarez serán los que estén con el Tricolor para estos compromisos de la Nations League.

Si bien son un número importantes de americanistas en el Tricolor, sin duda, las ausencias de Malagón y sobre todo, de Henry Martín, son la gran sorpresa de la siguiente convocatoria de México.