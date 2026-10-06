“Era hasta como nuestra mascota”: Oswaldo Sánchez recuerda a Aleco Irarragorri

Aleco Irarragorri pasó de acompañar al primer equipo de Santos Laguna cuando apenas era un niño a convertirse en el hombre encargado de dirigir el futuro de la institución, una historia que Oswaldo Sánchez recordó al hablar del actual presidente de los Guerreros.

El histórico guardameta del conjunto lagunero reveló que conoció a Aleco desde que éste era muy joven y prácticamente creció alrededor del vestidor del club, al grado de bromear con que en aquellos años era considerado una especie de “mascota” del equipo.

A Aleco yo lo quiero mucho, es un tipo que conoce las entrañas de Santos desde lo más profundo, porque él andaba de balonero, viajaba con nosotros porque era hasta como nuestra mascota”, recordó Sánchez durante una entrevista en el podcast Los Reyes.

Para el exseleccionado de México, aquella convivencia desde temprana edad es uno de los factores que permiten entender por qué Irarragorri conoce a profundidad el funcionamiento del club que ahora encabeza.

Oswaldo confía en que Aleco enderece a Santos

Sánchez también salió en defensa del joven directivo ante las críticas que ha recibido y aseguró que detrás de su apariencia existe una personalidad que, desde su punto de vista, puede ayudar a Santos Laguna a recuperar terreno.

Aleco es un tipo muy comprometido y creo que su apariencia de ser tan delgado y no tan alto se le puede minimizar, sabes, pero no, cuando lo conoces y platicas bien con él es un tipo que le gira muy bien el ratón”.

El exportero consideró que Irarragorri tiene las condiciones para corregir el rumbo del conjunto de la Comarca, especialmente porque cuenta con el respaldo de una estructura que históricamente ha buscado innovar.

“Por eso yo creo que las cosas las va a enderezar y las va a hacer mejor porque aparte tiene una estructura impresionante y en Santos siempre están preocupados por innovar”, expresó.

Oswaldo Sánchez también destacó el vínculo que mantiene con la familia Irarragorri, a la que atribuyó una parte importante de su propia historia con Santos. El guardameta disputó 338 partidos con la institución y conquistó tres campeonatos, incluidos dos títulos de Liga MX.

Además, recordó que Aleco fue cuestionado anteriormente por el episodio de la canción Color Esperanza, aunque consideró que la percepción sobre su gestión ha comenzado a cambiar con los resultados del equipo.

Oswaldo Sánchez conoció a Aleco Irarragorri desde que era niño y acompañaba al primer equipo de Santos Laguna, incluso durante los viajes del plantel. Redes Sociales

“Yo tengo un gran cariño por él, tiene su forma y su estilo y ahora Santos está acomodándose y en lo que en un momento fue criticado Aleco por lo de la canción de Color Esperanza, pues ahora lo están alabando, es propositivo y es un tipo que trae ganas de hacer bien las cosas”, señaló.

Sánchez aseguró que la familia Irarragorri ha entendido que necesita mantener la inversión en el equipo y reiteró el cariño que conserva por quienes, en su momento, lo llevaron al proyecto lagunero.

“Ellos han entendido que le tienen que seguir metiendo inversión al equipo para estar bien, quiero y conozco muy bien a Aleco y a su papá y a toda su familia y los quiero todavía más porque fueron los que me llevaron a ese proyecto de Santos que en un momento estuvo incierto”, concluyó.