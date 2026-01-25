Batalla por la portería del Tri: Memo Ochoa sigue siendo una fuerte opción

Por más que el seleccionador Javier Aguirre se sienta tranquilo con los porteros Luis Ángel Malagón y Raúl Rangel, lo cierto es que las redes están encendidas por la competencia interna y el dilema aparentemente no resuelto de quién debe ser el titular en la Copa del Mundo 2026.

Al momento es una idónea carrera entre los porteros de los equipos más importantes de México. Un Clásico Nacional que se juega de distinta forma, pero que los aficionados del América y del Guadalajara no dejan pasar por orgullo.

Pero en esa lucha de discursos amarillos contra rojiblancos hay un nombre que vuelve a tener peso: Guillermo Ochoa. Su cúmulo de experiencia y del reconocimiento que le brindan los reflectores internacionales por prácticamente una gesta en cada Mundial disputado.

A sus 40 años, Memo se permitiría dar una cátedra a Malagón y Rangel. Las justas que vivió en carne propia, como convocado y titular, le dan credenciales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022).

En la memoria colectiva de los aficionados, incluso de la FIFA en cada aniversario mundialista, no dejan de aplaudir aquel 17 de junio de 2014, en Fortaleza, cuando Memo Ochoa evitó sobre la raya un gol de Neymar. Ni el 22 de noviembre del 2022, en el desmontable Estadio 974, donde le atajó un penalti a Robert Lewandowski.

Habla la experiencia

De sólo destacar la trayectoria de Ochoa, Adrián Chávez se pone eufórico. Podría pasar un tanto por la fraternidad en común de ser emblemas del América. Aunque el motivo de preferir a Ochoa sobre Malagón y el Tala Rangel es otro.

Memo Ochoa continúa siendo el buen portero, creo que Memo sería el portero titular de la Selección. Ha demostrado en donde está y sigue siendo el gran portero que conocemos y como demostró por los cinco Mundiales”, dijo el exportero Adrián Chávez en entrevista con Excélsior.

Chávez defiende con voz autorizada. Fue convocado al Mundial de Estados Unidos 1994 y conoce de fondo lo que implica cuidar y competir por las redes; Jorge Campos y Félix Fernández, los otros guardametas de ese Tri.

Memo Ochoa hoy vive su segundo ciclo en Europa. Juega para el AEL Limassol FC de la Liga de Chipre (marcha séptimo y hoy se enfrenta al Anorthosis Famagusta).

Memo Ochoa ha destacado en su paso por Europa pese a defensivas endebles

En su andar europeo, Ochoa se curtió entre endebles defensivas, con el Ajaccio francés, los españoles Málaga y Granada, el Standard de Lieja belga, el Salernitana italiano y el AVS Futebol de Portugal.

De verdad es increíble que nos ha representado en tantos países y aún así se le critica. Recibir goles es parte de nuestro trabajo, debemos estar orgullosos de él; realmente me siento representado. Mientras siga trabajando, jugará hasta la edad que quiera, se cuida, no se ha lesionado gravemente”.

Pero en su conclusión, al tiempo que conserva la esperanza de que surja un Memo Ochoa de su escuela de porteros al sur de la capital, Adrián Chávez suelta a su otro favorito para la titularidad.

Yo siempre mencioné que Ángel Malagón era el que se perfilaba a ser el titular del Mundial 2026, pero dependía mucho de su trabajo para demostrar quién era el mejor portero de Mexico”, refirió sobre Malagón, que suma 19 juegos con el Tricolor, 12 más que Rangel.

*mcam