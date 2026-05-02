Osmar Olvera suma bronce para México; así va el medallero de las Superfinales de clavados

El mexicano Osmar Olvera volvió a aparecer en el podio en la SuperFinal de la Copa del Mundo de clavados en Beijing. Con 480.50 puntos en el trampolín de 3 m individual, firmó el bronce en una final dominada por China, donde Wang Zongyuan se llevó el oro con 544.35 y Zheng Jiuyuan la plata con 500.50.

Olvera suma ya tres medallas en el certamen y confirma su peso dentro del equipo mexicano. Antes había ganado plata en sincronizados junto a Juan Celaya y otra presea en la prueba por equipos mixtos. Su constancia sostiene a una delegación que ha encontrado respuestas en varias pruebas, pero que sigue lejos del dominio local.

México se mantiene como potencia en clavados

Tras esta jornada, México acumula cuatro medallas en total, dos platas y dos bronces. China impone distancia con siete preseas, seis de oro y una de plata, en una exhibición que vuelve a marcar la pauta en el escenario mundial.

El arranque del equipo tricolor ya había dejado señales. En la primera jornada llegaron 2 platas, una en sincronizados 3 m con Olvera y Celaya, y otra en equipo mixto con Aranza Vázquez, Olvera, Alejandra Estudillo y Randal Willars. A eso se sumó el bronce en plataforma sincronizada 10 m de Kevin Berlín y Willars.

China no solo gana, arrasa. México compite, resiste y suma. En Beijing, la diferencia se mide en oros.

Tabla de medallero

País Oros Platas Bronces Total

1 China 6 1 0 7

2 México 0 2 2 4

3 Australia 0 1 2 3

4 Rusia 0 1 0 1

5 Ucrania 0 1 0 1