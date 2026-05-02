Osmar Olvera suma bronce en la Súper Final de Clavados en Beijing y llega a tres medallas

El mexicano Osmar Olvera volvió a subir al podio en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados en Beijing, China, al conquistar la medalla de bronce en la prueba individual de trampolín de tres metros.

Con una puntuación de 480.50, el doble medallista olímpico firmó otra destacada actuación y consiguió su tercera presea del certamen, consolidándose como una de las figuras del equipo tricolor.

El podio fue dominado por los clavadistas chinos, con Zongyuan Wang llevándose el oro con 544.35 puntos, seguido de Jiuyuan Zheng, quien obtuvo la plata con 500.50.

Olvera ya había brillado previamente en la competencia. El jueves, junto a Juan Celaya, ganó la medalla de plata en trampolín de tres metros sincronizados. Además, también subió al podio en la prueba por equipos mixtos.

Con tres medallas en Beijing, Osmar Olvera reafirma su gran momento y se perfila como uno de los referentes de los clavados mexicanos rumbo a las próximas competencias internacionales.