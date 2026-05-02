¿Casemiro a la MLS? El Inter Miami de Messi va por el fichaje bomba del verano

El Inter Miami no se detiene en su ambición de construir un "Dream Team" en la MLS. Tras la salida de Sergio Busquets, la directiva de las Garzas ha puesto la mira en el Manchester United para pescar a su próximo referente: Casemiro. El brasileño es el objetivo número uno para devolverle el equilibrio y la jerarquía a la mitad de la cancha.

Conscientes de que el vacío dejado por el español es difícil de llenar, el club de Florida ve en el multicampeón con el Real Madrid al líder ideal. La capacidad de recuperación y la experiencia en escenarios de máxima presión convierten a 'Case' en la pieza que le falta al esquema para potenciar aún más a figuras como Lionel Messi y Luis Suárez.

¿Miami o Arabia Saudita?

Aunque Casemiro tiene ofertas estratosféricas de la Liga de Arabia Saudita, el mediocampista estaría seducido por el estilo de vida de Estados Unidos y la posibilidad de reencontrarse con antiguos rivales (y amigos) de la élite europea. Su contrato con los 'Red Devils' está cerca de expirar, lo que facilitaría una salida que parece inminente.

El reto del tope salarial

Sin embargo, el fichaje no será un trámite. El Inter Miami navega en aguas complicadas con las reglas de Jugador Franquicia y los límites salariales de la MLS. Para que el brasileño aterrice en Fort Lauderdale, el club deberá realizar una ingeniería financiera o convencer al jugador de una rebaja salarial considerable para encajar en el proyecto.