México deja escapar ventaja y se queda con la plata en waterpolo

México estuvo muy cerca de conquistar la medalla de oro, pero Colombia protagonizó una espectacular remontada para imponerse 11-10 en la final del waterpolo femenil de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, dejando a la selección nacional con la presea de plata.

La selección mexicana comenzó el encuentro con autoridad y rápidamente encontró la forma de imponer condiciones. Con una defensa ordenada y ataques bien construidos, México tomó el control del partido, mientras Colombia sufría para romper la presión y generar peligro frente al arco rival.

El primer cuarto confirmó el dominio del conjunto tricolor. Las mexicanas aprovecharon la movilidad de sus atacantes para colocarse arriba 2-1, un marcador que reflejaba la confianza con la que encararon la final y el buen manejo de la pelota en cada posesión.

México mantuvo la intensidad durante el segundo periodo y amplió la diferencia hasta 6-3, aprovechando las imprecisiones ofensivas de Colombia y el buen trabajo colectivo que ilusionaba con la conquista del campeonato.

La reacción colombiana cambió el rumbo de la final

Colombia regresó del descanso con una propuesta completamente distinta. Los ajustes defensivos dieron resultado y la figura de Sara Vanegas comenzó a aparecer con anotaciones que devolvieron la confianza al conjunto sudamericano.

Las colombianas redujeron poco a poco la diferencia, mientras México perdió claridad en ataque y comenzó a sufrir la presión rival. El empate 8-8 cambió por completo el desarrollo del encuentro y dejó la definición abierta para el último periodo.

Ambas selecciones elevaron la intensidad en los minutos finales. Cada posesión se disputó con enorme tensión y tanto México como Colombia buscaron el arco rival conscientes de que cualquier error podía definir la medalla de oro.

El oro se definió en el cierre

Colombia encontró el gol de la victoria cuando restaban menos de dos minutos por disputarse. La anotación del 11-10 terminó inclinando la balanza después de una segunda mitad en la que el conjunto cafetero nunca dejó de insistir.

México todavía dispuso de una última ofensiva para buscar el empate, pero Colombia cerró los espacios, defendió con orden la posesión definitiva y consumió el reloj para asegurar el campeonato.

La selección mexicana terminó con un sabor amargo por la ventaja que llegó a construir, aunque volvió a confirmar su nivel dentro de la región al conquistar la medalla de plata tras disputar una final intensa, equilibrada y definida únicamente por pequeños detalles en los instantes decisivos.