Caos en la cancha: arbitra termina con conmoción cerebral tras brutal pelea en partido de futbol

Lo que debía ser un partido amistoso de pretemporada terminó convertido en una escena de caos. La árbitra francesa Mathilde Demoncay sufrió una conmoción cerebral después de ser derribada cuando intentaba separar una pelea entre jugadores durante el encuentro entre el Metz, de la Ligue 2 de Francia, y el Fortuna Sittard, de los Países Bajos.

El incidente ocurrió al minuto 39, cuando Demoncay marcó una falta a favor del conjunto neerlandés luego de que un futbolista del Metz sujetara de la camiseta a un rival que avanzaba hacia el área.

La decisión arbitral provocó un intercambio de empujones y reclamos entre jugadores de ambos equipos. En cuestión de segundos, la discusión escaló hasta convertirse en una trifulca en la que participaron varios futbolistas.

En un intento por recuperar el control del partido, la silbante de 26 años ingresó al centro del altercado. Sin embargo, terminó siendo derribada durante los empujones y cayó de espaldas sobre el césped.

Las imágenes del encuentro muestran cómo la árbitra permanece tendida en el terreno de juego mientras jugadores, asistentes arbitrales y personal de seguridad solicitan la entrada inmediata de los servicios médicos.

Aunque en un principio logró reincorporarse y continuar como árbitra asistente tras la reanudación del partido, las molestias aumentaron con el paso de los minutos.

Al llegar el descanso, Demoncay ya no pudo continuar y fue sustituida por otro integrante del cuerpo arbitral, después de que los primeros reportes indicaran que había sufrido una conmoción cerebral.

¿Cómo reaccionaron los jugadores tras el accidente?

La escena generó preocupación inmediata entre los futbolistas. Varios jugadores detuvieron la confrontación al percatarse de que la árbitra permanecía inmóvil sobre el césped, mientras integrantes del Fortuna Sittard solicitaron asistencia médica de manera urgente.

Paradójicamente, el incidente ocurrió frente a un anuncio publicitario colocado alrededor del terreno de juego con el mensaje "Respeten al árbitro", una imagen que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Tras varios minutos de interrupción, el encuentro pudo reanudarse. Dos jugadores fueron amonestados por su participación en la pelea.

El Metz, que ya ganaba 1-0 antes del altercado, terminó imponiéndose por marcador de 3-1.

El accidente de Mathilde Demoncay reavivó el debate sobre la seguridad de los árbitros y los riesgos que enfrentan al intentar controlar episodios de violencia dentro del terreno de juego, incluso en partidos de carácter amistoso.