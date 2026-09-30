Del arco esmeralda a selección: ¿Quién es Óscar García?

Muchos niños sueñan con defender la camiseta del club de sus amores, pero pocos son los que logran ser futbolistas profesionales; aunque existen casos particulares en donde lo logran en el equipo que manifestaron por toda su infancia. Quien si pudo fue Óscar Gárcia.

Tal es el caso del cancerbero esmeralda Óscar ‘Gato’ García, de 23 años de edad, quien cuenta con seis años de trayectoria en las fuerzas básicas del León. Pero fue en el 2025 cuando tuvo la oportunidad de debutar en primera división ante las Chivas; dicho encuentro terminó en victoria para el guardameta, que además mantuvo su valla invicta, y en zona mixta declaró que era un aficionado más dentro de la cancha.

Óscar García en el partido contra Toluca del Clausura 2026 Mexsport

Desde su debut el 19 de julio del 2025, no ha soltado la titularidad de la escuadra hoy dirigida por Javier Gandolfi, técnico que ha reafirmado su confianza en el juvenil, a pesar de promediar un gol recibido por partido en lo que va de temporada.

García se caracteriza por ser confiable a la hora de ponerse los guantes, ya que tras 10 partidos jugados tiene una efectividad del 73.5% de atajadas, lo que lo coloca entre los cinco porteros más destacados en dicho rubro.

De la grada al césped

Al ser oriundo de Guanajuato, su cercanía con el León ha estado presente desde su niñez, cuando, de acuerdo con sus palabras, asistía al estadio desde que el club estuvo en la extinta Liga de Ascenso en el lejano 2011, lo que lo reafirma como un fiel seguidor más del equipo.

El mismo Óscar fue invitado el año pasado a una competición de porteros con sede en León, la cual es organizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; ahí el director de comunicación social del evento logró recordar que Óscar García fue uno de los participantes años atrás.

Su llegada a la Selección Mexicana

Tras sus buenas actuaciones con los panzas verdes, Javier Aguirre decidió convocarlo por primera vez en mayo del 2026 como sparring para concentrar con el Tricolor en el CAR de cara a la Copa del Mundo, y aunque no terminó por colarse en la lista final, su en ese entonces auxiliar y hoy DT del Tri, Rafael Márquez, no le quitó el ojo de encima.

Su debut ante Perú estuvo marcado por pocas llegadas del equipo Blanquirrojo, ya que solo recibió dos disparos a portería, en donde uno logró terminar en gol. A pesar de no tener mucha acción, su participación fue discreta pero solida, ya que no cometió errores que perjudicarán al cuadro mexicano.