Romina Hinojosa completa la Etapa 5 del Tour de Francia Femenino 2026

La ciclista mexicana, Romina Hinojosa, sigue acumulando experiencia en el Tour de Francia Femenino 2026. En la etapa que inició en Macon y terminó en Belleville-en-Beaujolais, la novia de Isaac del Toro finalizó en el sitio 120, jornada que ganó la neerlandesa Demi Vollering con un tiempo de 3:53’:54”.

La suiza Marlen Reusser finalizó segunda con el mismo tiempo, lo que le permitió conservar el “maillot” amarillo. El tercer lugar fue para la polaca Katarzyna Niewiadoma-Phinney.

La mexicana Romina Hinojosa terminó en el lugar 120 en la Etapa 5 del Tour de Francia Femenino 2026 AFP

La francesa Pauline Ferrand-Prévot no tuvo una buena jornada al terminar a dos minutos y medio de la ganadora, lo que enterró prácticamente sus opciones de vestir el “maillot” amarillo al final de la prueba que finaliza el 9 de agosto en Niza.

La mexicana Romina Hinojosa terminó en el lugar 120, a +30’08” del tiempo de Vollering.

Demi Vollering ganó la Etapa 5 del Tour de Francia Femenino 2026 AFP

La etapa 6 del Tour de Francia Femenino tendrá salida en Montbrison y llegada en Tournon-Sur-Rhone. Será un recorrido de 153.4 kilómetros, con seis puertos de montaña. Asimismo, tendrá un Sprint Intermedio en Flaminges.

ASÍ VA ROMINA HINOJOSA EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL DEL TOUR DE FRANCIA FEMENINO 2026:

1. Marlen Reusser en 15h 41’ 18”.

2. Demi Vollering a +00’ 12”.

3. Katarzyna Niewiadoma-Phinney a +01’ 17”.

4. Antonia Niedermaier a +02’ 40”.

5. Dominika Wlodarczyk a +02’ 54”.

6. Elisa Longo Borghini a +02’ 58”.

7. Isabella Holmgren a +03’ 05”.

8. Femke de Vries a +03’ 11”.

9. Cedrine Kerbaol a +03’ 41”.

10. Paula Blasi Cairol a +03’ 51”.

135. Romina Hinojosa a +1h 31’ 37”.