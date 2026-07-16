Enzo Fernández humilla a Inglaterra con "Wonderwall", el himno de los Three Lions

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra no terminó con el silbatazo final de la semifinal del Mundial 2026. Horas después de la clasificación albiceleste a la final, Enzo Fernández abrió un nuevo frente de polémica con una publicación en redes sociales que fue interpretada como una burla hacia el conjunto inglés.

El mediocampista del Chelsea compartió en sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece sonriente junto a Lionel Messi y Leandro Paredes durante la sesión de recuperación de la selección argentina. Lo que llamó la atención no fue la imagen, sino la música elegida para acompañarla: "Wonderwall", el clásico de Oasis que Inglaterra convirtió en el himno no oficial de su campaña mundialista.

Durante todo el torneo, los dirigidos por Thomas Tuchel celebraron sus victorias entonando la canción junto con los aficionados. Las imágenes de jugadores y aficionados cantando Wonderwall se hicieron virales y se transformaron en uno de los símbolos de Inglaterra durante la Copa del Mundo.

Por ello, la elección de esa canción por parte de Enzo fue interpretada rápidamente como un mensaje con destinatario. La publicación comenzó a circular en redes sociales pocos minutos después y provocó miles de reacciones entre aficionados argentinos e ingleses.

Enzo se arrepiente

Sin embargo, la historia original permaneció poco tiempo en línea. Minutos más tarde, el futbolista volvió a subir la misma fotografía, aunque esta vez sin la canción de fondo, eliminando el elemento que había generado la controversia.

La publicación llegó apenas un día después de otro episodio que elevó la tensión entre ambas selecciones. Durante la semifinal, un grupo de aficionados argentinos desplegó una pancarta alusiva a las Islas Malvinas, un tema que históricamente ha marcado la relación entre ambos países y que volvió a trasladarse al escenario deportivo.

El psoteo de Enzo con la canción de Oasis. Redes sociales

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra es una de las más intensas del futbol internacional. Su origen moderno se remonta al Mundial de México 1986, cuando Diego Armando Maradona marcó los célebres goles de "La Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" apenas cuatro años después de la Guerra de las Malvinas.

Enzo Fernández no es ajeno a las controversias fuera del campo. En 2024 también fue objeto de críticas tras los festejos de la Copa América, cuando un video difundido en redes sociales derivó en una investigación de la FIFA por presuntos cánticos discriminatorios, un episodio que incluso generó tensiones dentro de su club, el Chelsea.

Ahora, con Argentina instalada en la final del Mundial 2026, una simple historia de Instagram volvió a demostrar que la batalla entre argentinos e ingleses trasciende los 90 minutos y encuentra nuevas formas de mantenerse viva, incluso desde un teléfono móvil.