Efraín "Chispa" Velarde y Jürgen Damm se unen a Imagen TV como analistas para la Leagues Cup 2026

Imagen Televisión refuerza su equipo de deportes con dos incorporaciones de lujo para el verano de 2026. Los exfutbolistas Efraín "Chispa" Velarde y Jürgen Damm iniciarán una nueva etapa en sus carreras profesionales al debutar como analistas de la televisora para la cobertura en televisión abierta de la Leagues Cup 2026, el Juego de Estrellas de la MLS y la Campeones Cup.

Ambos exjugadores compartieron su entusiasmo por regresar al entorno futbolístico desde una perspectiva externa, con el objetivo de aportar la experiencia acumulada tras años de trayectoria profesional en las canchas.

Viví la Leagues Cup como jugador y como entrenador. Todo ese aprendizaje quiero compartirlo con la gente para explicar lo que muchas veces no se alcanza a percibir durante un partido", expresó Velarde, quien cuenta con 19 años de carrera profesional.

Por su parte, Damm reconoció el reto que representa estar frente a los micrófonos:

Tengo ese nervio natural por debutar como analista, pero me gusta desmenuzar los partidos y analizar los sistemas de juego. Quiero aportar todo lo que aprendí para que la gente se sienta identificada".

El debate: ¿Liga MX o MLS?

La incorporación de ambas figuras promete debates interesantes en las transmisiones, pues mantienen ligeras diferencias sobre el nivel actual de ambas ligas.

Mientras "Chispa" Velarde apunta que la brecha se ha acortado de manera notable gracias a la sólida estructura deportiva de Estados Unidos, Jürgen Damm sostiene que el balompié nacional aún conserva la ventaja:

La MLS ha crecido muchísimo, pero sigo viendo ligeramente superior a la Liga MX. Lo hemos comprobado en la Concacaf Champions Cup, donde en series de ida y vuelta normalmente se imponen los mexicanos", argumentó Damm.

Un punto en el que ambos analistas coincidieron plenamente es el impacto negativo que los constantes viajes y la logística tienen sobre los clubes de la Liga MX, al disputarse la mayoría de los encuentros en territorio estadounidense.

Damm enfatizó que factores como los vuelos, hoteles y canchas distintas terminan marcando diferencias que el aficionado común no siempre percibe. No obstante, ambos celebraron como un avance histórico el hecho de que en esta edición de la Leagues Cup algunos partidos finalmente se jueguen en México, esperando que el torneo evolucione hacia una equidad de condiciones totales en el futuro.

Ya hubo un avance con cuatro partidos que se jugarán en México. Es un hecho histórico y espero que siga creciendo hasta que exista igualdad de condiciones para ambos países, porque los viajes y el desgaste físico siguen influyendo mucho", afirmó Velarde.

Al hablar sobre los candidatos para levantar la copa, los nuevos analistas compartieron sus pronósticos. Por la Liga MX: Ambos coinciden en colocar a América, Tigres y Cruz Azul como rivales a vencer, mientras que Velarde suma a la lista a Toluca y Pumas.

Por la MLS: El Inter Miami (impulsado por Lionel Messi) es el favorito en común. Precisamente sobre el astro argentino, Damm confesó que uno de sus mayores deseos en esta nueva faceta será analizar un encuentro de Messi, a quien considera, junto con Cristiano Ronaldo, uno de sus jugadores favoritos de todos los tiempos.

Con un equipo de comentaristas renovado y la promesa de llevar análisis objetivos con perspectiva de vestidor, Velarde y Damm extendieron una invitación a toda la afición a sintonizar la señal de televisión abierta de Imagen Televisión para disfrutar de los torneos más relevantes del verano.