Ojo México; Sudáfrica reveló su prelista para el Mundial

La selección de Sudáfrica reveló su prelista de 32 jugadores rumbo al Mundial 2026, donde destacan 9 futbolistas del Mamelodi Sundowns y un compañero de Guillermo Ochoa. Los “Bafana Bafana” protagonizarán la inauguración del torneo frente a México, en el ahora Estadio CDMX el próximo 11 de junio.

Lyle Foster del Burnley FC, Sphephelo Sithole del CD Tondela, Ime Okon del Hannover 96 y Samukele Kabini del Molde DE Noruega, son los únicos jugadores que militan en el futbol de Europa.

A su vez, en la prelista de Sudáfrica hay dos elementos que militan en la MLS: Olwethu Makhanya (Philadelphia Union) y Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Mbekezeli Mbokazi del Chicago Fire en la prelista de Sudáfrica rumbo al Mundial 2026 Reuters

El Mamelodi Sundowns participó el año pasado en el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

LA PRELISTA DE 32 FUTBOLISTAS DE SUDÁFRICA RUMBO AL MUNDIAL 2026:

- Porteros: Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns), Ricardo Gross (Siwelele FC), Sipho Chaine (Orlando Pirates FC) y Brandon Peterson (Kaizer Chiefs FC).

- Defensas: Khuliso Mudau (Mamelodi Sundowns), Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Bradley Cross (Kaizer Chiefs), Thabiso Monyane (Kaizer Chiefs), Thabang Matuludi (Polokwane City FC), Nkosinathi Sibisi (Orlanda Pirates), Aubrey Modiba (Mamelodi Sundowns), Khulumani Ndamane (Mamelodi Sundowns), Ime Okon (Hannover 96), Samukele Kabini (Molde) y Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire).

Olwethu Makhanya del Philadelphia Union en la prelista de Sudáfrica rumbo al Mundial 2026 Reuters

- Medios: Teboho Mokoena (Mamelodi Sundowns), Jayden Adams (Mamelodi Sundowns), Brooklyn Poggenpoel (Durban City), Lebohang Maboe (Kaizer Chiefs), Thalente Mbatha (Orlando Pirates) y Sphephelo Sithole (CD Tondela).

- Delanteros: Oswin Appollis (Orlando Pirates), Tshepang Moremi (Orlando Pirates), Evidence Makgopa (Orlando Pirates), Lyle Foster (Burnley FC), Iqraam Rayners (Mamelodi Sundowns), Relebohile Mofokeng (Orlando Pirates), Themba Zwane (Mamelodi Sundowns), Patrick Maswangany (Orlando Pirates), Kamogelo Sebelebele (Orlando Pirates), Thapelo Morena (Mamelodi Sundowns) y Thapelo Maseko (AEL Limassol).