Omar Artan, árbitro somalí, se pierde el Mundial por culpa de Estados Unidos; ¿Qué pasó?

A pocos días del inicio de la Copa del Mundo, las restricciones de visa y los controles fronterizos estadounidenses han creado múltiples complicaciones para participantes de diversos países.

Uno de los casos más sonados es el del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, quien, pese a su selección histórica, enfrenta serios obstáculos que amenazan con dejarlo fuera de la justa mundialista.

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, podría perderse el Mundial 2026 por culpa de Estados Unidos Instagram

USA niega visa a árbitro somalí, Omar Artan

Omar Abdulkadir Artan, de 34 años y originario de Mogadiscio, Somalia, fue seleccionado por la FIFA como uno de los árbitros centrales para el Mundial 2026, convirtiéndose en el primer somalí en la historia en alcanzar esta distinción.

Sin embargo, su participación se vio afectada por problemas con la visa estadounidense, derivados en parte de las restricciones que aplica EE.UU. a ciudadanos de Somalia.

Artan, considerado uno de los mejores árbitros de África (incluso galardonado como el mejor de CAF), tramitó su visa con apoyo diplomático y presión pública en redes sociales. Logró obtenerla tras retrasos que le impidieron asistir a seminarios iniciales de la FIFA, viajó desde Kenia vía Turquía y llegó a territorio estadounidense.

No obstante, al arribar, las autoridades migratorias le negaron la entrada y lo enviaron de regreso a Turquía, sin una explicación clara y detallada hasta el momento.

Este incidente se suma a otros casos de delegaciones con complicaciones similares (como las de Irak e Irán), y ha generado indignación en el ámbito africano y somalí.

¿Omar Artan se perderá el Mundial por culpa de USA?

Reportes recientes confirman que, después de la denegación de entrada en Estados Unidos, Omar Abdulkadir Artan no podrá participar en el Mundial 2026. Las autoridades migratorias lo devolvieron, y se espera que regrese a Somalia en las próximas horas o días, poniendo fin prematuro a su histórica convocatoria.

La FIFA aún no ha emitido un comunicado oficial detallado sobre posibles reemplazos o medidas ante este caso, mientras el torneo está a punto de arrancar.

El árbitro Omar Abdulkadir Artan siendo reconocido como el mejor árbitro de África Instagram

Trayectoria de Omar Artan, árbitro somalí

Omar Abdulkadir Artan obtuvo su gafete FIFA en 2018, tras comenzar su carrera en las ligas locales de Somalia. Desde entonces, ha escalado rápidamente en el arbitraje continental, destacando por su compostura y autoridad en partidos de alto nivel.

Entre sus logros más importantes figuran ser el primer somalí en arbitrar un partido de la Copa Africana de Naciones (AFCON) en 2024, dirigiendo el duelo entre Túnez y Namibia.

Además, se convirtió en el primer árbitro somalí en pitar una final continental, al estar a cargo del partido entre Pyramids FC de Egipto y Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Ha participado en la CAF Champions League y fue seleccionado para el Mundial Sub-20 de la FIFA 2025.

Su trayectoria lo posicionó como el árbitro número uno de África, según la CAF, y su inclusión en el Mundial 2026 era un hito para Somalia, aunque las circunstancias actuales han truncado temporalmente ese logro.