Olympiacos le lleva a la Hormiga pareja en el ataque

Los refuerzos no dejan de llegar al Olympiacos del mexicano Armando González. Este miércoles, el equipo anunció la llegada del atacante jamaiquino Leon Bailey, proveniente del Aston Villa, de Inglaterra.

Leon, de 29 años, jugaba con el cuadro inglés desde el 2021 y previamente, había portado las casacas del Bayer Leverkusen de Alemania y el Genk de Bélgica.

Bailey se caracteriza por jugar como extremo izquierdo, lo que significaría un excelente socio en el ataque para el ex delantero punta de las Chivas del Guadalajara, la “Hormiga” González.

De hecho, este mismo día "Hormigol" marcó su primer gol con la institución en la victoria del equipo 0-4 al AEL, en la primera jornada de la liga de Grecia, y fue justo con un remate de cabeza pero con un centro que llegó desde la banda derecha.

“Estoy muy feliz de portar la playera rojo y blanco del Olympiacos, y vivir la experiencia y atmósfera en el Estadio Georgios Karaiskakis. Nos vemos pronto”, mencionó el jugador en la cuenta oficial del club.

Armando González fue el más reciente fichaje del Olympiacos de Grecia, proveniente de las Chivas del Guadalajara y fue la sexta contratación más costosa para un jugador mexicano negociado al futbol europeo.

Los números de Leon Bailey

El nuevo refuerzo en la delantera del Olympiacos tuvo su pico futbolístico con el Bayer Leverkusen de Alemania, donde participó en 156 partidos y anotó 39 goles, además de ceder 29 asistencias. ya con el Aston Villa inglés, Leon Bailey jugó en 146 partidos y anotó sólo 22 goles.

Las principales cualidades de Leon son la velocidad y potencia por las bandas, además de la experiencia en certámenes de alta exigencia como la EUFA Champions League, Conference League y la UEFA Europa League. Con la Selección de Jamaica, Leon suma 41 partidos jugados y 7 goles anotados a nivel absoluto.