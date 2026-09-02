Toluca vs León EN VIVO ONLINE GRATIS Semifinal Leagues Cup 2026
La primera Semifinal de la Leagues Cup será un duelo de alto voltaje. El Toluca se enfrenta al León por un boleto al partido decisivo
los diablos rojos del toluca se miden al león por un boleto a la final de la leagues cup
Extraordinaria atajada del 'Gato' García al disparo de Helinho. Toluca ya empezó a marcar el ritmo del partido.
Casi 20 minutos del encuentro y se esta llenando de faltas en favor de Toluca que no han sabido aprovechar.
El delantero colombiano tuvo la primera ocasión para León, pero su disparo se va desviado.
Un flojo inicio de partido para el Toluca que hasta el momento, no ha encontrado una posesión larga y de peligro.
Un tiro de esquina en favor de León y entre tantos rebotes, el esférico le cayó a Hugo González.
Primeros minutos de este partido y la posesión se divide entre ambos equipos.
Los primeros 45 minutos de la Semifinal entre Toluca y León, inician.
Los 22 futbolistas que jugarán la Semifinal de la Leagues Cup 2026 ya se encuentran en el campo para el protocolo del torneo.
- Óscar García
- Bryan Colula
- Jhohan Romaña
- Juan Guevara
- Sebastián Vegas
- José Rodríguez
- Fernando Beltrán
- Rodrigo Echeverría
- Jordi Cortizo
- Daniel Árcilla
- Diber Cambindo
- Hugo González
- Brian García
- Bruno Méndez
- Federico Pereira
- Everaldo López
- Jesus Gallardo
- Franco Romero
- Nico Castro
- Helinho
- Alexis Vega
- Federico Viñas