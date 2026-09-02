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Toluca vs León EN VIVO ONLINE GRATIS Semifinal Leagues Cup 2026

La primera Semifinal de la Leagues Cup será un duelo de alto voltaje. El Toluca se enfrenta al León por un boleto al partido decisivo

Por: Eduardo Cristobal Colin

Toluca vs León EN VIVO Semifinal de Leagues Cup 2026
Toluca vs León EN VIVO Semifinal de Leagues Cup 2026Especial
Toluca vs Chivas, jornada 8 del Clausura 2026 de la Liga MX
TOLUCA
00
LEÓN
Escudo del Club León
los diablos rojos del toluca se miden al león por un boleto a la final de la leagues cup
PRIMER TIEMPO
Minuto 23SE SALVA EL LEÓN

Extraordinaria atajada del 'Gato' García al disparo de Helinho. Toluca ya empezó a marcar el ritmo del partido. 

Minuto 17EL PARTIDO SE LLENA DE FALTAS

Casi 20 minutos del encuentro y se esta llenando de faltas en favor de Toluca que no han sabido aprovechar. 

Minuto 12CAMBINDO YA AVISA

El delantero colombiano tuvo la primera ocasión para León, pero su disparo se va desviado. 

Minuto 8TOLUCA NO SE ENCUENTRA EN EL PARTIDO

Un flojo inicio de partido para el Toluca que hasta el momento, no ha encontrado una posesión larga y de peligro. 

Minuto 5LEÓN BUSCA PRIMERO

Un tiro de esquina en favor de León y entre tantos rebotes, el esférico le cayó a Hugo González. 

Minuto 3POSESIÓN DIVIDIDA EN ESTE ENCUENTRO

Primeros minutos de este partido y la posesión se divide entre ambos equipos. 

Minuto 1INICIA EL PARTIDO

Los primeros 45 minutos de la Semifinal entre Toluca y León, inician. 

19:00 HrsLOS JUGADORES YA SALTAN AL CAMPO

Los 22 futbolistas que jugarán la Semifinal de la Leagues Cup 2026 ya se encuentran en el campo para el protocolo del torneo. 

18:50 HrsASÍ LUCE EL ESTADIO A MINUTOS DE QUE TOLUCA Y LEÓN JUEGUEN
18:40 HrsLA AFICIÓN DE TOLUCA SE HACE SENTIR EN USA
18:18 HrsLOS DIABLOS SE HACEN PRESENTES
18:12 HrsASÍ LLEGÓ EL CLUB LEÓN AL ESTADIO
18:05 HrsEL TOLUCA VS LEÓN SE VIVIRÁ A TRAVÉS DE IMAGEN TELEVISIÓN
18:00 HrsALINEACIÓN DEL LEÓN
  • Óscar García
  • Bryan Colula
  • Jhohan Romaña
  • Juan Guevara
  • Sebastián Vegas
  • José Rodríguez
  • Fernando Beltrán
  • Rodrigo Echeverría
  • Jordi Cortizo
  • Daniel Árcilla
  • Diber Cambindo
18:00 HrsALINEACIÓN DEL TOLUCA
  • Hugo González
  • Brian García
  • Bruno Méndez
  • Federico Pereira
  • Everaldo López
  • Jesus Gallardo
  • Franco Romero
  • Nico Castro
  • Helinho
  • Alexis Vega
  • Federico Viñas

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