¡Sin piedad! Sabalenka arrolla en el US Open 2026

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, no tuvo piedad para eliminar a la rusa Polina Iatcenko por doble 6-1, en un partido que duró 54 minutos en el inicio de la sesión nocturna del US Open 2026 en el estadio Arthur Ashe.

“Estoy contenta de mi nivel y concentración hoy”, declaró Sabalenka.

Aryna Sabalenka se llevó el triunfo en segunda ronda del US Open 2026, en 54 minutos Reuters

Polina Latcenko, 160 del ranking, había salido con el brazo en alto en su anterior encuentro, cuando venció a la mexicana Renata Zarazúa.

Aryna Sabalenka viene con gran ritmo y con la mira puesta en conseguir su triplete del US Open. Anteriormente, eliminó a la colombiana Camila Osorio en su debut y ante la rusa, la avasalló. Se apropió de los primeros cinco juegos del partido y se embolsó el primer set en 24 minutos.

Aryna Sabalenka logró 24 golpes ganadores Reuters

Para la segunda manga, la originaria de Minsk, Bielorrusia, comenzó con dos breaks que acabaron de derribar a la Polina Latcenko.

La ganadora de tres títulos en 2026 (sin Grand Slam), logró 24 golpes ganadores, convirtió seis de sus ocho oportunidades de rotura de servicio, ganó el 75 por ciento de sus primeros servicios.

Sabalenka suma una racha de 15 victorias en el US Open Reuters

En tercera ronda, Sabalenka se medirá a la uzbeka Kamila Rakhimova, número 92 de la WTA.

Sabalenka suma una racha de 15 victorias en el US Open y 22 triunfos consecutivos en segundas rondas de torneos de Grand Slam.