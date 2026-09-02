La Selección de los sueños rotos: a pesar del buen Mundial, solo un mexicano dio el salto a Europa

La Selección Nacional de México cerró su participación en la Copa del Mundo 2026 con una actuación que, para muchos, fue la mejor de su historia, luego de conseguir una victoria en un partido de eliminación directa después de 40 años. Sin embargo, el desempeño del equipo no se reflejó en una mayor presencia de futbolistas mexicanos en el futbol europeo.

Tras el Mundial, únicamente Armando “Hormiga” González consiguió concretar un movimiento al Viejo Continente. El delantero dejó la Liga MX para convertirse en jugador del Olympiacos de la Super Liga de Grecia, donde ya tuvo su primera titularidad y marcó su primer gol.

El panorama fue distinto para otros mexicanos que tuvieron posibilidades de cambiar de club durante el mercado de fichajes. Erik Lira estuvo cerca del Mónaco, mientras que Israel Reyes, Raúl “Tala” Rangel y Brian Gutiérrez fueron relacionados con distintas opciones en Europa. Ninguna de esas operaciones llegó a concretarse.

Hormiga González marcó su primer gol en Grecia. X: @olympiacosfc

Erik Lira quedó a un paso del futbol francés

El movimiento que estuvo más avanzado fue el de Erik Lira. Sobre el cierre del mercado, el mexicano tenía la posibilidad de convertirse en jugador del Mónaco de la Ligue 1 de Francia, pero la operación terminó por caerse debido a otro movimiento que no llegó a concretarse.

El traspaso de Folarin Balogun al Everton se detuvo y, como consecuencia, tampoco pudo avanzar la llegada del mediocampista mexicano al conjunto francés. Lira terminó así sin concretar una salida a Europa, pese a encontrarse en una situación avanzada.

Erik Lira seguirá ligado con Cruz Azul Mexsport

Otros futbolistas también tuvieron opciones durante el verano, aunque sus escenarios fueron perdiendo fuerza. Israel Reyes apareció relacionado con la AS Roma de la Serie A italiana, pero la posibilidad no prosperó.

Raúl “Tala” Rangel estuvo vinculado con el Dinamo Zagreb de Croacia. En su caso, la situación estuvo relacionada con los movimientos que podían producirse en otras porterías europeas. Una de las alternativas contemplaba que Barcelona fichara a Dominik Livaković y posteriormente lo cediera al conjunto croata.

Finalmente, Livaković permaneció en Barcelona y el Dinamo no avanzó por el guardameta mexicano.

Tala Rangel se quedó con las Chivas. Tomás Regueiro/Mexsport

Brian Gutiérrez también estuvo en el radar de Red Bull, organización que cuenta con clubes en Estados Unidos, Brasil, Austria y Japón, aunque esa posibilidad tampoco se convirtió en una transferencia.

Brian Gutiérrez no logró la salida de Chivas. MEXSPORT

Tres mundialistas dejaron Europa para volver a México

El mercado posterior a la Copa del Mundo también tuvo el movimiento contrario. Mientras González concretó su llegada a Grecia, tres futbolistas que disputaron el torneo con México dejaron sus respectivos clubes europeos para regresar a la Liga MX.

Jorge Sánchez volvió después de jugar media temporada con el PAOK de Salónica. El lateral tuvo poca actividad durante su paso por el futbol griego y posteriormente se incorporó al Atlas, con el que ya tuvo minutos.

Orbelín Pineda también terminó su etapa en Grecia, aunque en su caso había encontrado regularidad con el AEK de Atenas. El mediocampista regresó a México para fichar por el Monterrey, donde ya continúa su carrera.

César 'Chino' Huerta volvió a Pumas. Mexsport

César “Chino” Huerta cerró este grupo de regresos. El atacante dejó el Anderlecht de Bélgica después de no encontrar regularidad y tras sufrir una lesión que limitó su actividad. Apenas pudo volver a jugar antes de integrarse a la convocatoria mundialista y ya volvió a Pumas.

Así, el mercado posterior al Mundial dejó un contraste para los futbolistas mexicanos: González fue el único que consiguió concretar una nueva etapa en Europa, mientras otros jugadores vieron frustradas sus posibilidades de salida y tres integrantes del plantel regresaron al futbol mexicano.