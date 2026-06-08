Olise alivia la tensión en Francia y encamina la goleada previo al Mundial

La Selección de Francia demostró su enorme potencial ofensivo al golear 3-1 a Irlanda del Norte en un amistoso de preparación disputado en Lille.

Con Michael Olise como figura estelar al anotar un hat-trick, Les Bleus enviaron un mensaje claro a sus rivales: están listos para pelear por el título en el Mundial 2026.

Olise festejando su gol con Mbappé y Dembélé REUTERS

El equipo de Didier Deschamps dominó el encuentro de principio a fin, exhibiendo velocidad, precisión y profundidad de banca.

Olise brilla ante un Mbappé nulo en Francia

En un partido jugado en el Decathlon Arena de Lille, Francia salió con todo desde el pitazo inicial y dominó la posesión ante un Irlanda del Norte que se defendía con orden, pero sin profundidad.

Kylian Mbappé tuvo oportunidades claras en el primer tiempo, pero fue Michael Olise quien abrió el marcador al minuto 43, rematando con precisión tras una jugada colectiva que involucró a Désiré Doué y Ousmane Dembélé.

Al inicio del segundo tiempo, Olise amplió la ventaja con un golazo al minuto 49, mostrando su gran momento de forma con un remate potente desde el centro del área.

Irlanda del Norte descontó al 64' por medio de Paddy Kelly, que aprovechó un descuido defensivo francés para poner algo de emoción en el marcador.

Sin embargo, el hat-trick de Olise al minuto 74, con un disparo de zurda desde fuera del área asistido por Malo Gusto, sentenció el 3-1 definitivo.

El partido dejó en claro la superioridad gala, con más del 70% de posesión y múltiples llegadas de peligro. Deschamps pudo rotar jugadores y probar variantes, manteniendo el control incluso después del gol visitante.

Jugadores de la Selección de Francia festejando la victoria REUTERS

Francia se repone y promete ser un hueso duro de roer

Tras la sorpresiva derrota 1-2 ante Costa de Marfil en Nantes hace unos días, Francia respondió de la mejor manera posible con una goleada convincente.

El equipo demostró carácter y capacidad de reacción, aspectos clave en un torneo tan exigente como el Mundial. La derrota ante los africanos sirvió como llamada de atención; la victoria ante Irlanda del Norte, como declaración de intenciones.

Con Mbappé liderando el ataque, Dembélé en un gran nivel, Olise en estado de gracia y un mediocampo sólido, Francia se perfila como una selección extremadamente difícil de vencer.

Deschamps cuenta con un plantel profundo y versátil que puede adaptarse a diferentes escenarios. Si mantienen esta versión, serán protagonistas indiscutibles en la Copa del Mundo.

Calendario de Francia en el Mundial 2026